Mouse: P.I. For Hire Spezifikationen für PC und Konsolen wurden bekannt gegeben

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Da der Launch weniger als eine Woche entfernt ist, fragen Sie sich vielleicht, wie Mouse: P.I. For Hire auf Ihrem PC oder auf der Konsole laufen wird, wenn Sie auf PS5, Xbox Series X/S oder Nintendo Switch 2 spielen möchten. Zu diesem Zweck wurden nun die vollständigen Leistungsspezifikationen des Spiels geteilt, und es sieht wirklich so aus, als könntest du das Spiel ziemlich gut spielen, egal wo du spielen möchtest.

Während Sie die vollständige Liste der technischen Daten unten in den beiliegenden Bildern sehen können, ist das Wichtigste, dass Xbox Series X- und PS5-Nutzer im Performance-Modus mit 1600p bei 120 FPS oder 2160p bei 60 FPS im Qualitätsmodus rechnen können, während Switch-2-Nutzer je nach Einstellung und Präsentation zwischen 900p bei 60 FPS und 1440p bei 40 FPS wechseln können, je nach Einstellung und ob das Gerät im Handheld oder angedockt ist.

Ebenso ist es für den PC möglich, auf das Spiel zuzugreifen und auf den minimalsten Einstellungen zu spielen, aber für diejenigen, die Ultra-Qualität nutzen möchten, braucht man eine modernere Kombination aus GPU und CPU, auch wenn beide Anforderungen bei moderner PC-Hardware noch recht zugänglich sind.

Vor diesem Hintergrund: Auf welcher Plattform wirst du Mouse: P.I. For Hire spielen?