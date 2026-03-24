Mouse: P.I. For Hire physische und digitale Ausgaben angekündigt, Switch 2 enthält ein On-Cartridge-Spiel

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Sie haben die Leaks vielleicht bereits gesehen, aber diese Information wurde nun vom Entwickler Fumi Games und dem Publisher PlaySide Studios bestätigt. Das mit Spannung erwartete Mouse: P.I. For Hire wird sowohl digital als auch physisch erscheinen, wobei mehrere Editionen des Spiels ebenfalls versprochen werden.

Zum einen ist die digitale Premiere nach der jüngsten Verzögerung weiterhin für den 16. April geplant. Für einen Vorgeschmack auf das, was in ein paar Wochen kommt, können Sie unsere aktuelle praktische Vorschau lesen und sogar unser Interview mit Fumi Games, in dem wir die Haltung des Entwicklers zur KI und auch die "relativ lineare" Handlung diskutieren.

Laut der physischen Edition des Spiels wird dies für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 verfügbar sein, mit dem Vorbehalt, dass sie später als die digitalen Editionen am 10. Juli erscheinen werden.

Es wird sowohl eine reguläre Standard Edition ausschließlich für PS5 als auch für die Switch 2 geben, die nur das Basisspiel enthält, wobei dies als On-Cartridge-Produkt für die Switch 2 und nicht als Game-Key Card enthalten ist. Die größere Mouseburg Edition wird auch auf Xbox Series X/S und PC (über einen Steam-Code in einer Box) verfügbar sein, mit einer Menge physischer Extras, wie zum Beispiel:



Das Basisspiel Mouse: P.I. For Hire



Eine 7" Vinyl-Schallplatte mit vier Titeln vom offiziellen Spiel-Soundtrack, mit



komplett eigene Stücke des Komponisten Patryk Scelina sowie ein brandneuer Track



für das Spiel von Elektro-Swing-Ikonen, Caravan Palace



Ein doppelseitiges Poster (340 mm x 340 mm) mit einer Karte von Mouseburg auf der Vorderseite



und ein Schaltplan von Jack Peppers treuer "Micer"-Pistole auf der Rückseite



Ein gedrucktes Mouse: P.I. For Hire Comicbuch, einschließlich 2 Aufkleberbögen



33 Mouseburg Baseball-Sammelkarten, inspiriert vom Ingame-Minispiel



3 Premium-Postkarten aus Mouseburg



Rückblickend auf den digitalen Launch wird ab dem 16. April auch eine Digital Deluxe Edition auf Steam verfügbar sein, die das Basisspiel, die erste DLC-Erweiterung bei Veröffentlichung, den vollständigen Soundtrack und einen digitalen Comic enthält.

Schließlich wird uns mitgeteilt, dass der Xbox-Start Play Anywhere ohne zusätzliche Kosten unterstützen wird und dass weitere Informationen zu den Veröffentlichungsplänen für Mouse: P.I. For Hire auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Was die Preise für all diese verschiedenen Ausgaben betrifft, können Sie das unten zusammengefasst sehen.

Standardausgabe



PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 | Digital | 29,99 US-Dollar,



GBP £24,99, EUR 29,99 | Global | 16. April 2026



PlayStation 5 | Physische Scheibe | USD 29,99 USD, GBP £29,99, EUR 34,99 € | Global | 10. Juli 2026



Nintendo Switch 2 | Physische Game-on-Cartridge | USD 39,99 USD, GBP £39,99, EUR 44,99 € | Global | 10. Juli 2026



Physische Deluxe "Mouseburg Edition"



PlayStation 5 | Physische Scheibe | USD 49,99 USD, GBP £49,99, EUR 54,99 € | USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, der Nahe Osten, Ostasien und Australien | 10. Juli 2026



Nintendo Switch 2 | Physische Game-on-Cartridge | USD 59,99 USD, GBP £52,99, EUR 59,99 € | USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, der Nahe Osten, Ostasien und Australien | 10. Juli 2026



PC (Steam) | Code in einer Box | GBP £44,99, EUR 49,99 | Europa, der Nahe Osten, Ostasien und Australien | 10. Juli 2026



Xbox Series X | Physische Scheibe | GBP £49,99, EUR 54,99 | Europa, der Nahe Osten, Ostasien und Australien | 10. Juli 2026



Digital Deluxe Edition (PC – nur Steam)



Digital Deluxe Edition Bundle | USD 39,99 USD, GBP £33,49, EUR 39,99 €



Originalspiel-Soundtrack | USD 9,99 USD, GBP £8,50, EUR 9,99 €



Digitales Comicbuch | USD 0,99 USD, GBP £0,89, EUR 0,99 €



DLC-Erweiterung | USD 9,99 USD, GBP £8,50, EUR 9,99 €



Sehen Sie sich unten den Inhalt der Switch 2 Deluxe Mouseburg Edition an.