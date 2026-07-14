Mouse: P.I. For Hire ist jetzt ein Millionenverkäufer geworden.

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Es sind fast drei Monate vergangen, seit der Indie-Entwickler Fumi Games seinen Gummi-Action-Shooter Mouse: P.I. For Hire auf PC und Konsolen veröffentlicht hat. In der darauffolgenden Zeit hat der Entwickler das Spiel stetig verbessert und sogar physische Exemplare des Titels vorgestellt, was dazu geführt hat, dass Mouse: P.I. For Hire ein großer Erfolg wurde.

Wir sagen das, da inzwischen bestätigt wurde, dass das Indie-Projekt insgesamt über eine Million verkaufte Exemplare erreicht hat – eine ziemlich beeindruckende Leistung ohne Zweifel. Tatsächlich wird uns gesagt, dass die Verkäufe zwischen Konsole und PC in der Mitte aufgeteilt sind, wobei etwa 50 % der Verkäufe von Steam und die übrigen 50 % von den Konsolenplattformen PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 stammen.

Über das Erreichen des Millionen-Meilensteins sagte Fumi Games-CEO und Gründer Mateusz Michalak: "Ausgehend von einem einfachen Konzept eines Cartoon-Shooters im 1930er-Jahre-Stil hat das Spiel mehr Spieler erreicht, als wir uns je hätten vorstellen können. Unsere Priorität war es immer, die Spieler an erste Stelle zu setzen, und wir haben unglaublich hart daran gearbeitet, dieses Ziel sowohl während der gesamten Spielentwicklung als auch nach dem Start weiter zu erreichen. Mit unserem aktuellen großen Update, das Level Revisit, physische Editionen und auch kommende Story-DLCs einführt, hoffen wir, dass die Spieler von allem Mouse: P.I. For Hire begeistert sind. Eine handgemachte Geschichte, geboren aus Tinte, Schweiß und hartnäckigen Träumen. Von ganzem Herzen: Danke, dass ihr uns unterstützt!".

Wenn du Mouse: P.I. For Hire noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere spezielle Rezension.