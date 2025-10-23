Mouse: P.I. For Hire erscheint im März 2026 auf PC und Konsolen

HQ

Wir wussten, dass wir das offizielle Veröffentlichungsdatum für Fumi Games ' Mouse: P.I. For Hire am Galaxies Autumn Showcase 2025 erwarten würden. Dies wurde im Vorfeld der Veranstaltung bestätigt und dann noch einmal vom Entwickler , als auch die Verschiebung auf 2026 bestätigt wurde.

Im Rahmen des Showcases wurde gerade das offizielle Startdatum bekannt gegeben, wobei Mouse: P.I. For Hire seine große Ankunft auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 und 2 am 19. März 2026 feiern wird.

Wenn dieser Tag kommt, können wir uns auf den animierten Ego-Noir-Shooter mit Gummischlauch freuen, in dem Troy Baker die Hauptrolle des Jack Pepper spielt. Schaut euch unten den neuesten Trailer für das Spiel an.