Mourinho wurde während des Benfica-Porto-Spiels vom Platz gestellt, nachdem er "50 Mal" als Verräter bezeichnet wurde.

HQ

Benfica erlitt ein 2:2-Unentschieden gegen Porto, das ihre Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Primeira Liga fast endgültig zerstörte, und Trainer José Mourinho wurde erneut vom Platz gestellt, nachdem er nach einem Vorfall auf Portos Bank die Rote Karte erhalten hatte. In einer Pressekonferenz erklärte Mourinho, dass er von Portos Co-Trainer Luis 'Lucho' Gonzalez "50 Mal" als "Verräter" bezeichnet worden sei.

"Er hat mich 50 Mal einen Verräter genannt. Ich möchte, dass er mir erklärt, was ist ein Verräter? Ich bin zum FC Porto gegangen, habe meine Seele dem FC Porto gegeben, ich bin zu Chelsea gegangen, ich bin zu Inter gegangen, zu Real Madrid, ich bin um die Welt gereist und habe jeden Tag 24 Stunden meines Lebens gegeben. Das nennt man Professionalität", erklärte Mourinho.

Mourinho begann seine Trainerkarriere tatsächlich als Co-Trainer bei Porto in den 1990er Jahren (und später in Barcelona), aber sein Debüt als Trainer gab er 2000 bei Benfica. Bekannt wurde er, als er Porto 2004 in die Champions League führte, wechselte jedoch noch in diesem Jahr zu Chelsea und kehrte erst 2025 mit Benfica als Manager eines portugiesischen Teams zurück.

"Als er 2009 [vom FC Porto] zu Marseille ging, hat er dann den FC Porto verraten? Er hätte mich auf andere Weise beleidigen können, vielleicht hätte er es für besser gehalten, aber ich denke, das ist ein Angriff auf meine Professionalität", erklärte Mourinho. "Verräter, warum? Dafür, dass du Benfica alles gegeben hast?"

Das 2:2-Unentschieden, obwohl bitter für Porto, da sie vor Benficas zwei Toren in der zweiten Halbzeit mit 2:0 führten, hilft ihnen dennoch, vier Punkte Vorsprung in der Liga vor Sporting (66 und 62 Punkte) und sieben Punkte vor Benfica (59 Punkte) zu haben.