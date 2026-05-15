Mourinho schließt sich nach dem letzten Streit mit Mbappé auf die Seite von Arbeloa: "Spieler zu sein ist immer leichter als Trainer"

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José Mourinho, der als nächster Trainer von Real Madrid gilt, ein Deal, der bereits nächste Woche abgeschlossen werden könnte, wenn die portugiesische Liga endet, hat seine Meinung zum jüngsten Streit zwischen Trainer Álvaro Arbeloa und Spieler Kylian Mbappé geäußert: Der Franzose beklagte, er sei "der vierte Stürmer" für Arbeloa hinter Vini, Gonzalo, Mastantuono und Arbeloa waren anderer Meinung und erinnerten daran, dass er immer noch der Trainer und derjenige ist, der Entscheidungen trifft.

Mourinho sagte in einer Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen Benfica und Estoril, er sei traurig. "Er gab alles für mich als Spieler, und als er Trainer von Real Madrid wurde... es gibt immer diese Verbindung zwischen mir und Real Madrid, und wenn Álvaro Trainer ist, wächst meine Verbindung und mein Wunsch, dass alles gut läuft, noch mehr", sagte Mourinho, der sich weigerte, über Mbappé zu sprechen, und sich darauf konzentrierte, was er für seinen Freund empfand, den er in seiner vorherigen Zeit im Team zwischen 2011 und 2013 trainiert hatte.

"Ich möchte, dass es gut für ihn läuft. Aber so ist das Leben eines Trainers. Ich mache oft Witze mit meinen ehemaligen Spielern, die dann Trainer werden, und sage ihnen: 'Wartet ein paar Jahre, dann werdet ihr sehen, wie viele graue Haare ihr haben werdet.' Spieler zu sein ist immer einfacher als der Manager zu sein. Aber er hat das Spiel gestern gewonnen und ich bin sicher, dass er heute glücklich ist."

Mourinho, der höchstwahrscheinlich später im Sommer Trainer von Real Madrid wird, stellte sich auf die Seite von Arbeloa. Das sieht für den französischen Stürmer nicht gut aus, denn die Ankunft des neuen Trainers wird diesen Kampf nicht unter den Teppich kehren. Tatsächlich ist es möglich, dass Arbeloa im Trainerstab Mourinhos bleibt, falls Mourinho kommt, sodass abzuwarten bleibt, ob Mbappé in den letzten beiden Spielen der Saison Frieden mit Arbeloa schließen wird...