Mourinho möchte sich in Bezug auf den Konflikt zwischen Vinícius und Prestianni gleichwertig distanzieren, sagt aber, Benfica sei nicht rassistisch

HQ

José Mourinho war einer der Protagonisten des Spiels Benfica gegen Real Madrid am Dienstagabend, das mit einem Tor von Vinícius 1:0 endete, gefolgt von angeblichen rassistischen Beleidigungen des Benfica-Spielers Gianluca Prestianni, Beleidigungen, die vom Spieler bestritten wurden, und erhielt volle Unterstützung von Benfica, während die UEFA die Berichte überprüft.

Direkt nach dem Spiel war Mourinho sehr kritisch gegenüber Vinícius, der für seinen Torjubel eine Gelbe Karte erhielt, bei dem er nahe der Eckfahne tanzte. Das waren seine Worte, ausgewählt von Mundo Deportivo: "Er schießt ein Tor, das nur er oder Mbappé schießen können, und er muss es mit seinen Teamkollegen feiern, nicht die 60.000 Zuschauer in diesem Stadion anlegen. In wie vielen Stadien ist das schon passiert? Er ist ein überirdischer Spieler, und ich liebe ihn, aber wenn man so ein Tor schießt, muss man auf den Schultern seiner Mitspieler weggetragen werden", sagte der portugiesische Spieler.

Mourinho, der nächste Woche im Bernabéu wegen seiner roten Karte nicht auf der Bank sitzen wird, versuchte, sich in Bezug auf den Beleidigungsvorfall zu distanzieren. "Ich habe mit beiden gesprochen und jeder sagt mir etwas anderes. Ich will nicht zu 100 % sagen, dass ich nur Prestianni glaube, aber ich kann auch nicht sagen, dass das, was Vinicius mir erzählt hat, die Wahrheit ist."

Er erklärte der Presse jedoch, dass er wegen seiner Beschwerden beim Schiedsrichter, der Vinícius keine gelbe Karte zeigte, eine Rote Karte gesehen habe, sondern auch andere Spieler, die eine Vorwarnung erhalten hatten und bei Gelb bekamen, das folgende Spiel nicht spielen würden. "Ich wurde weggeschickt, weil ich etwas sehr Offensichtliches gesagt habe. Der Schiedsrichter hatte ein Blatt Papier, auf dem stand, dass Tchouaméni, Huijsen und Carreras keine gelbe Karte erhalten durften. Ich habe 1.400 Spiele auf der Bank verbracht und wusste, wen ich buchen konnte und wen nicht. Wir wissen, wie das funktioniert."

Mourinho "zieht es vor, unabhängig zu sein" in Bezug auf einen rassistischen Vorfall

In einer weiteren Reihe von Erklärungen, die von der BBC aufgenommen wurden, verteidigte der portugiesische Manager außerdem, Benfica sei "kein rassistischer Club": "Ich sagte zu Vinicius, wenn man so ein Tor schießt, feiert man einfach und geht zurück. Als er über Rassismus stritt, sagte ich ihm, die größte Person in der Geschichte dieses Clubs sei schwarz", bezogen auf Eusebio.

"Dieser Club, das Letzte, was er ist, ist rassistisch. Wenn in seinem Kopf etwas damit zu tun hatte, dann ist das Benfica. Sie haben mir verschiedene Dinge erzählt. Aber ich glaube nicht an das eine oder das andere. Ich möchte unabhängig sein."