Mourinho ist weiterhin der Favorit für Real Madrid, aber Pérez' Ankündigung könnte die Bekanntgabe beeinflussen oder verzögern

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Weit entfernt (oder so weit wie möglich) von der Kontroverse nach der Pressekonferenz von Real Madrids Präsident Florentino Pérez gehen weiterhin Gerüchte über den nächsten Trainer von Real Madrid, von dem allgemein erwartet wird, dass José Mourinho sein wird. Der portugiesische Trainer hatte ein schwieriges Verhältnis zu Pérez, aber es gilt jetzt als freundschaftlich, und für Pérez ist Mourinho nach dem Scheitern der Projekte von Xabi Alonso und Álvaro Arbeloa die beste Wahl, sodass er vielleicht bereit wäre, Mourinhos Forderungen zu erfüllen.

Das einzige Problem ist jetzt das Timing: Ein Deal wird erst nächste Woche getroffen, wenn die portugiesische Liga endet. Und Benfica befindet sich in einer engen Lage, nachdem sie kürzlich den zweiten Platz an den Lissabonner Nachbarn Sporting verloren haben, obwohl sie eine ungeschlagene Saison hatten, in der sie 22 Spiele gewannen und 11 unentschieden spielten. Benfica muss nun gewinnen und Sporting am letzten Spieltag am Samstag verlieren, um sich für die Champions League zu qualifizieren.

Mourinho wich in den letzten Tagen alle Fragen zu Real Madrid ab, aber es wurde berichtet, dass am Tag nach Ligaende am 17. Mai eine zehntägige Frist beginnt, in der laut Mourinhos Vertrag er zu einem relativ kleinen Preis an einen anderen Verein verkauft werden darf, nämlich 3 Millionen Euro (was weniger ist als das, was Madrid im letzten Jahr Leverkusen für Xabi Alonso zahlte).

Die nun offenstehende Frage ist, ob der neue Wahlprozess bei Real Madrid, der zwei Wochen dauern könnte, Pérez' Fähigkeit beeinträchtigen wird, rechtzeitig einen Deal mit Mourinho zu erzielen...