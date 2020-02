Mount & Blade II: Bannerlord stürmt nächsten Monat Early Access

Schon seit einem halben Jahr fiebert Tale Worlds Entertainment dem geplanten Early-Access-Start ihres mittelalterlichen Actionspiels Mount & Blade II: Bannerlord entgegen, nun kennen wir den angepeilten Termin. Spieler werden am 31. März Städte und Dörfer in archaischen Kämpfen verwüsten und plündern dürfen, wenn sie sich das Game zum Preis von stolzen 50 Euro kaufen. Obwohl der Titel erst im Early Access startet, sprich noch lange nicht fertig ist, betrachten Entwickler solcher Spiele den frühestmöglichen Vorverkaufsstart häufig bereits als Veröffentlichung und setzt die Preisspanne dementsprechend an. Mount & Blade II: Bannerlord wird auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein.

