Mount & Blade II: Bannerlord haut sich bis März 2020 ins Early Access

Die Mount&Blade-Community wartet seit Jahren sehr geduldig auf Bannerlord II, Anfang nächsten Jahres werden Spieler erstmals von sich aus in das Actionspiel schauen können. In einem neuen Trailer haben wir erfahren, dass Mount & Blade II: Bannerlord im März 2020 die Early-Access-Entwicklung auf Steam beginnt und fortan vom Feedback der Spieler vorangetrieben wird. Das frische Video ist vollgepackt mit großartigen Schlachten, einer Fülle von Kriegern und epischen Kämpfen, so wie das die Fans erwarten. Anfang des Monats hatten wir euch Beta-Gameplay von den Skirmishes präsentiert, Entwickler Tale Worlds Entertainment hebt also wirklich langsam den Deckel des Projekts an.

