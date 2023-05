Motorolas ThinkPhone stellt Sicherheit in den Vordergrund

HQ

Wenn Sie sich Sorgen um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten machen und sich Sorgen über die Verstöße machen, die iPhones und andere große Smartphone-Hersteller betreffen, dann haben wir vielleicht eine Lösung für Sie.

Als Teil der neuesten Folge von Quick Look haben wir Motorolas ThinkPhone in die Hände bekommen, ein Gerät, das Sicherheit und Verwaltbarkeit in den Vordergrund stellt. Durch die Verwendung von KI-basierten Verteidigungssystemen und der Tatsache, dass es staatlich zertifiziert und geprüft ist, wurde dieses Gerät entwickelt, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Aber um zu sehen, wie sich dieses Telefon in der Praxis entwickelt, sollten Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über das ThinkPhone teilt.