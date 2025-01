Motorola will Nokia mit neuen robusten Smartphone-Modellen den Wind aus den Segeln stechen

HQ

Nokia galt schon immer als der Telefonhersteller mit den robustesten und unzerstörbarsten Geräten, und obwohl wir keinen Grund hatten, daran zu zweifeln, schaut Motorola eindeutig auf den Telefonhersteller, um sich bei seinen neuesten Kreationen inspirieren zu lassen.

Es wurden zwei neue moto g Gadgets angekündigt, die beide auf Langlebigkeit und Robustheit ausgelegt sind. Sie sind MIL-STD-810H-zertifiziert, was bedeutet, dass sie gegen Stürze aus vier Fuß Höhe und Temperaturen zwischen -4 Grad Fahrenheit und 140 Grad Fahrenheit sowie Feuchtigkeitswerte von bis zu 95 % beständig sind. Es verfügt sogar über Corning Gorilla Glass 5 für einen gehärteten Bildschirm und IP68- und IP69-Zertifizierung für den Einsatz unter Wasser.

Was die Technologie im neuen moto g 2025 und dem moto g power 2025 betrifft, so werden die Gadgets über ein 6,7-Zoll-Display verfügen, das mit bis zu 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 1000 Nits läuft. Es bietet Dolby Atmos-Unterstützung und einen 5000-mAh-Akku, mit dem Sie einen Tag überstehen und der mit 30 W TurboPower-Laden oder 15 W kabellosem Laden schnell aufgeladen werden kann. Was die Kameras betrifft, so gibt es eine 50-MP-Kamera, eine 8-MP-Ultrawide-Kamera, eine 2-MP-Makrovision und eine 16-MP-Frontkamera.

Die globalen Veröffentlichungspläne für das Gadget sind unklar, aber wir wissen, dass das moto g 2025 am 30. Januar für 199,99 $ in den USA eintreffen wird, während das moto g power stattdessen für den 6. Februar bei 299,99 $ aufbewahrt wird.

