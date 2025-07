Motorola Watch Fit

Das neueste Angebot von Motorola ist die Eintrittskarte in das komplexe und umfassende Ökosystem eines jeden, und es kommt zu einem Preis, den sich die meisten Menschen leisten können.

Das Watch Fit ist ansprechend, aber einfach aufgebaut: ein 1,9" OLED-Bildschirm mit 1000 Nits Helligkeit und ein Aluminiumgehäuse, das nur minimal über den Bildschirm hinausragt. Das Design ist schlicht und es gibt nur eine Farbe - "Trekking Green" - die den Gurt selbst bedeckt. Der Riemen ist extrem gut gestaltet und der dehnbare Stoff ermöglicht ein 100% optimales Gleichgewicht zwischen Positionierung und Druck auf das Handgelenk. Die Uhr ist mit einem Gewicht von nur 25 g auch sehr leicht, und ich muss zugeben, dass ich oft vergessen habe, dass ich sie trage.

Natürlich gibt es Hunderte von Trainingsfunktionen, Herzfrequenzüberwachung und alles andere, was Sie von einer Fitnessuhr erwarten würden. Darüber hinaus verfügt er auch über eine Schlafmessung, ein Feature, das mich schnell genervt hat, allerdings nicht so sehr, dass ich versucht war, seine 5 ATM Wasserdichtigkeit zu testen, für die er zertifiziert ist.

Die Watch-App, Motorola Watch, ist überraschend gut. Sie können fast alles an Ihrer Uhr anpassen, und es gibt wirklich gute Optionen, um sie genau so einzurichten, wie Sie es möchten. Noch besser: Sie können Funktionen entfernen - auch grundlegendere -, wenn Sie sie nicht verwenden möchten, und andere Hersteller tun gut daran, dies zu kopieren. Außerdem kann man mit Moto AI (Gemini anscheinend ein eigenes Zifferblatt gestalten, aber ich wäre ein noch glücklicherer Rezensent gewesen, wenn es etwas mehr Abwechslung bei den vorhandenen Zifferblättern gegeben hätte, da sie sich sehr ähneln, nur in unterschiedlichen Farben. Die Grafikabteilung hätte hier etwas mehr Zeit und vielleicht etwas Anleitung von einem Fitnesstrainer gebrauchen können.

Die Uhr poppt im Laufe des Tages auf, wenn man verschiedene Ziele für Kalorienverbrauch, Schritte und allgemeines Aktivitätsverhalten erreicht hat, die Ziele aber wahrscheinlich nach amerikanischen Standards festgelegt sind, weil man oft nur ein paar Stunden aktiv war, bevor einem gesagt wird, dass "das heutige Ziel erreicht wurde".

Motorola stellt solide Produkte her, solange ich mich erinnern kann, und ich bin alt genug, um ein CD930-Mobiltelefon besessen zu haben, ein solides Arbeitstier, das immer funktioniert hat. Zu meiner Freude hat sich dies auch im Design dieser Uhr fortgesetzt. Ich habe locker zwei Wochen plus einen kleinen Aufpreis pro Ladung bekommen. Das Betriebssystem ist einfach, flüssig und sehr schnell.

Der offizielle Preis beträgt 90 £, aber Sie können es anderswo billiger finden, wenn Sie bereit sind, zu suchen.

Es ist toll, dass man Gorilla Glass 3 Schutz, GPS und IP68-Zertifizierung bekommt, aber mir fehlt eine Sache, die mir sehr wichtig ist: der interne Speicher und die Musikwiedergabe. Das Handy mit ins Fitnessstudio oder zum Radfahren zu nehmen, fühlt sich völlig falsch an, und das alles sollte von der Uhr aus möglich sein, da Telefone deine Aufmerksamkeit stehlen und die Ruhe stören, die du während des Trainings bekommst. Ich verstehe, dass Motorola kleine und leichte Mobiltelefone herstellt, die für diesen Zweck geeignet sind, aber die integrierte Musikwiedergabe ist ein Muss, wenn man eine Uhr auf den Markt bringt, die sich so eindeutig an ernsthafte und halbernsthafte Fitnessfans richtet.

Darüber hinaus hat der niedrige Preis seinen eigenen Preis. Es scheint keine Option zum Hinzufügen externer Apps zu geben. Tatsächlich ist es völlig unmöglich, da weder die Play Store noch die Moto Watch App dies unterstützen. Dies wäre vielleicht ein cooleres Feature gewesen als KI-generierte Zifferblätter.

Wenn Sie jedoch eine Fitnessuhr benötigen, die nicht mehr als das Nötigste kann, und Sie der Typ sind, der sein Handy mit ins Fitnessstudio oder auf Fahrradtouren nimmt, dann ist dies eine naheliegende und nicht zuletzt günstige Anschaffung.