Motorola Razr 60 Ultra

Es war wirklich ein Vergnügen, Motorola in den letzten Jahren zu verfolgen. Sicher, sie haben das eine oder andere preisgünstige, fade G-Phone produziert, aber unter den Edge und vor allem den Razr Telefonen hat die Marke einen Ausdruck gefunden, eine Innovationsfähigkeit und einen besonderen Ort, an dem sie vor allem diejenigen ansprechen kann, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, aber auch der Meinung sind, dass der Smartphone-Markt völlig zu konservativ geworden ist.

Nehmen Sie den neuesten Satz von Razr 60 Telefonen. Es handelt sich um faltbare Klapphandys, wie wir sie kennen, aber durch eine Zusammenarbeit mit Pantone, die seit Jahren für beide Parteien fruchtbar ist, sind sie in Scarab, Cabaret, Rio Red und Mountain Trail erhältlich - unterschiedliche Farben, die Ihrem Telefon Persönlichkeit, Charakter und Präsenz verleihen - etwas, das Hersteller wie Apple und Samsung rundweg ablehnen. Aber das ist noch nicht alles, jede von ihnen verwendet auch ein eigenes Material auf der Rückseite, von Holz auf Mountain Trail bis hin zu einer Art Öko-Wildleder auf unserem Modell Scarab. Es ist wirklich eine erstaunliche Entscheidung, die ich nicht genug begrüßen kann. Sagen wir gemeinsam Nein zu Milchglas, zu Titan und Aluminium, typisches Industriedesign, das unsere Welt dort verkleinert, wo wir sie erweitern sollten.

Darüber hinaus hat Motorola dieses Mal ein wahres Flaggschiff ohne einen Hauch von Kompromissen gebaut. Es gibt eine IP48-Zertifizierung, was bedeutet, dass das Telefon sowohl gegen Wasser als auch gegen Staub geschützt ist, und obwohl es nur 199 Gramm wiegt, verfügt es über einen 4700-mAh-Akku, was ausreichend ist, wenn man bedenkt, wie viel Sie mit dem viel kleineren Cover-Display erreichen können. Und oh ja, es gibt 68 W Aufladung, 30 W kabelloses Laden und Sie können mit 5 W umkehren. All dies sind Flaggschiff-Kriterien, und Motorola liefert hier in Hülle und Fülle.

Im Inneren ist es auch ein Flaggschiff - wir sprechen von Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM und bis zu 1 TB UFS 4.0 Speicherplatz. Es gibt also keinen Grund, sich zu beschweren oder zumindest Klapphandys mit faltbarem Bildschirm als Smartphones zu positionieren, die den vollen Preis für die halbe Leistung zahlen. In den meisten unserer Stresstests, die versuchen, sich dem realen Alltagsgebrauch anzunähern, schneidet das Razr 60 Ultra fast gleichauf mit anderen Handys mit diesem SoC, d.h. dem OnePlus 13, ab, und das ist an sich schon beeindruckend, dass in einem Gehäuse, das kleiner ist und zusammengeklappt werden muss, Platz für eine gute Kühllösung ist.

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, gibt es hier zwei verschiedene Displays, und beide sind, gelinde gesagt, ziemlich beeindruckend. Das äußere ist ein 4" LTPO AMOLED in 1272x1080 - das gibt uns eine Dichte von 417ppi, was wirklich nicht schlecht ist, und es ist auch mit Corning Gorilla Glass Ceramic beschichtet. Wenn Sie sich Sorgen über eine geringe Helligkeit bei der Hintergrundbeleuchtung machen, hat Motorola eine Spitzenleistung von 3000 NITS sichergestellt, sodass es auch hell ist - und es läuft auch mit 165 Hz.

Wenn Sie es öffnen, erhalten Sie ein 7-Zoll-Display, das größer ist als fast alles andere auf dem Markt, und das, ohne das Telefon wesentlich größer zu machen. Dieses Display läuft mit 1224 x 2912, einem ppi von 464, und es ist auch ein LTPO AMOLED-Display mit 165 Hz mit Dolby Vision, HDR10+ und einer Helligkeit von 4500 NITS.

Es ist absolut verrückt, dass so viel in ein so dichtes und schlankes Gehäuse gepackt werden kann, ohne nennenswerte Abstriche zu machen. Nun, im Prinzip "opfern" Sie ein Teleobjektiv, da das Razr 60 Ultra mit einem 50 Megapixel f/1.8 24mm Weitwinkel mit optischer Stabilisierung und PDAF und einem 50 Megapixel Ultraweitwinkel bei 122 Grad ausgestattet ist. Das sind zwei super leistungsfähige Objektive, die sozusagen "bei jedem Wetter" funktionieren. Die Farbchemie, die Stabilisierung und die Kamera-App selbst sind vielseitig und elegant, und die Bilder sind tatsächlich besser, als ich persönlich erwartet habe, mit gutem Dynamikbereich und schöner Tiefe. Wie immer gibt es bei schlechten Lichtverhältnissen kleinere Probleme, da Motorolas Binning und die allgemeine Software einfach nicht die Seniorität haben, die wir von anderen Flaggschiffen erwarten.

Gibt es da echte Kompromisse? Nun, Motorola hat den Preis auf 1.100 GBP angehoben, was etwas hoch zu sein scheint, insbesondere wenn man bedenkt, dass Razr -Telefone in der Vergangenheit billiger waren, als ihre Funktionalität sonst vermuten lässt, aber es ist wahrscheinlicher, dass sie wieder nur drei Jahre lang Android Plattform-Upgrades anbieten. Es ist ein bisschen weit hergeholt in einer Zeit, in der es im Allgemeinen länger dauert, ein neues Telefon zu kaufen.

Nichtsdestotrotz ist dies fast ein Geniestreich, ein "kompromissloses" Klapphandy, das Ihnen so viel Funktionalität und Vielseitigkeit bietet, verbunden mit einer Hülle, die so viel mehr Persönlichkeit hat als ein durchschnittliches Smartphone. Gut gemacht, Motorola. Wirklich gut gemacht.