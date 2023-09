Motorola kündigt Edge 40 Neo an

HQ

Motorola hat gerade den Vorhang für eine Sammlung neuer Telefone gelüftet, die jetzt in der EMEA-Region auf den Markt gekommen sind und Mitte September in Großbritannien erhältlich sein werden. Die drei Geräte, die als Edge 40 Neo, g84 5G und g54 5G bekannt sind, sind alle mit einer veganen Lederoberfläche und einer großen Auswahl an ausgewählten Pantone-Farbvarianten ausgestattet.

Was die größte Enthüllung der drei betrifft, so hat das Edge 40 Neo ein 7,76-mm-Gehäuse mit gebogenen Kanten und ist nach IP68 wasserdicht, was es ideal für diejenigen macht, die befürchten, dass ihr Telefon ins Wasser fällt oder durch Staub oder Schmutz beschädigt wird. Darüber hinaus verfügt das Telefon über ein 6,55-Zoll-pOLED-Display, das mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz arbeitet und gleichzeitig von einem MediaTek Dimensity 7030-Chip und dem Betriebssystem Android 13 angetrieben wird. Der Edge 40 Neo verfügt außerdem über einen 5000-mAh-Akku, der in nur 15 Minuten von 0 auf 50 % aufgeladen werden kann.

Wenn man sich das Kameraangebot des Edge 40 Neo ansieht, verfügt das Gerät über einen 50-Megapixel-Ultra-Pixel-Sensor, der verbesserte automatische Nachtsichtfunktionen verspricht. Hinzu kommen ein 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und eine 32-MP-Selfie-Kamera auf der Vorderseite.

Motorola gibt außerdem an, dass das Edge 40 Neo in einer 100% plastikfreien Verpackung geliefert wird und dass das Telefon in einer 100% pflanzlichen Hülle geliefert wird. Wie bereits erwähnt, bedeutet die fortgesetzte Pantone-Partnerschaft, dass das Edge 40 Neo in zwei Farben erhältlich sein wird, nämlich Soothing Sea und Caneel Bay, und dass das Telefon ein veganes Leder-Finish haben wird.

Edge 40 Neo.

Wenn man sich das Moto g84 5G ansieht, verfügt dieses Telefon über ein 6,5-Zoll-pOLED-Display, das eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erreicht, einen 50-MP-Ultra-Pixel-Sensor, ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und eine 16-MP-Selfie-Kamera. Es wird IP54-zertifiziert sein, wird von einer Snapdragon 695 5G Mobile Platform angetrieben, unterstützt Dolby Atmos, verfügt über einen schnell aufladbaren 5000-mAh-Akku und ist in der Pantone-Farbe des Jahres erhältlich: Viva Magenta.

Das Moto g54 5G ist ähnlich, aber etwas verkleinert. Es bietet ein 6,5-Zoll-FHD+-Display, das maximal 240 Hz erreicht, wenn der Low-Latency-Modus aktiviert ist. Es wird Dolby Atmos unterstützt, verfügt über einen 50-MP-Quad-Pixel-Sensor und eine 16-MP-Selfie-Kamera, wird von einem MediaTek Dimensity 7020-Prozessor angetrieben und verfügt über einen 5000-mAh-Akku, der auch schnell aufgeladen werden kann. Es gibt keine Erwähnung der IP-Zertifizierung für dieses Gerät, und was das Finish betrifft, so wird das Moto g54 5G ein mattes Finish oder ein veganes Leder für seine Sondereditionsversion haben.

Links: g84 5G. Rechts: g54 5G.

In Bezug auf die Preisgestaltung beginnt das Edge 40 Neo bei 299,99 £, das Moto g84 5G beginnt bei 249,99 £ und das Moto g54 5G kostet 179,99 £. Wie bereits erwähnt, sind alle drei Telefone jetzt in der EMEA-Region auf den Markt gekommen und werden Mitte September nach Großbritannien kommen.