Motorola kooperiert mit Swarovski für eine Luxus-Gadget-Linie

HQ

Motorola hat sich mit dem Luxusschmuckunternehmen Swarovski zusammengetan, um eine limitierte Reihe von Geräten mit einer sehr funkelnden Ästhetik zu entwickeln. Die als Brilliant Collection bekannte Linie erstreckt sich über die Geräte Razr und Buds Loop, wobei beide Produkte mit einer Charge Kristalle von Swarovski veredelt werden, um zu zeigen, wie "Mode und Funktion in perfekter Harmonie glänzen können".

Die Razr zum Beispiel wurde einer atemberaubenden Überarbeitung unterzogen, die ein "schimmerndes, von Leder inspiriertes Finish in einem 3D-Steppmuster" umfasst, das mit der Pantone-Farbe Ice Melt und 35 von Hand positionierten Swarovski-Kristallen kombiniert wurde. Es wird sogar mit einer atemberaubenden und stilvollen Umhängetasche geliefert.

Gemäß dem Buds Loop werden diese auch in der Farbe Ice Melt erhältlich sein und Swarovski-Kristalle haben, die in den Rahmen des Audiogeräts eingelassen sind.

Motorola hat erklärt, dass das Brilliant Collection nur in begrenzten Mengen erhältlich sein wird und dass dies nur der Anfang einer Reihe neuer kuratierter Gerätekollektionen ist, die das Unternehmen geplant hat.

Werbung: