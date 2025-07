Motorola Edge 60 Pro

Es gibt einen erbitterten Kampf auf dem Markt für Gott weiß welches Jahr, und Motorolas Edge 60 Pro kommt mit einem Preis von 600 Pfund, einem Dreifach-Kamera-Setup, einem 6,7-Zoll-pOLED-Display und einem 6.000-mAh-Akku von der Seitenlinie. Außerdem erhalten Sie einen MediaTek Dimensity 8350-Chipsatz, 12 GB RAM und 512 GB Speicher.

Wenn Sie online bestellen, gibt es weitere Vorteile: Es gibt ein kostenloses 125-Watt-Ladegerät, einen Moto Tag und ein Jahr Displayschutz (d. h. Versicherung) gegen eine geringe Gebühr - obwohl der Displayschutz nur einmal verwendet werden kann. Leider habe ich selbst kein 125-Watt-Ladegerät, aber wenn die Zahlen von Motorola stimmen, geht das Laden wirklich schnell.

Es gibt nur eine Variante: 12 GB RAM und 512 GB Speicher – und davon bin ich ein großer Fan. Sie können aus drei Pantone-Farben wählen: Tiefblau, Grau oder die getestete "Sparkling Grape", die ich eher als "feuriges Lila" bezeichnen würde. Ach ja, es ist auch eine Hülle in der Box enthalten - nicht die beste, aber sie ist da - und sie riecht tatsächlich nach etwas Blumigem anstelle der üblichen Chemikalien.

Der 6.000 mAh starke Akku hält außergewöhnlich gut durch - vor allem im Standby. Auch bei intensiver Nutzung hält es problemlos einen ganzen Tag durch. Das Gewicht beträgt nur 186 Gramm - der perfekte Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Premium-Haptik.

Werbung:

Der Bildschirm erstreckt sich über die Seiten, was es manchmal etwas schwierig macht, genau zu treffen - aber es sieht toll aus. Die Farben sind Pantone-korrekt, die Helligkeit erreicht eine Spitzentemperatur von 4.500 cd/m² und es unterstützt HDR10+. Die Pixeldichte von 446 ppi kann sich sehen lassen, und die Bildwiederholrate von 120 Hz und Gorilla Glass 7i sorgen für ein modernes und solides Erlebnis - auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Die Kamera ist mit vielen Einstellungen und guter Bildqualität recht ordentlich, vor allem dank Sonys Lytia-Serie. Optischer Zoom (3x) über das Teleobjektiv ist ein großer Pluspunkt. Leider gibt es kein 4K/60FPS-Video und 1080p-Spitzen bei 120 FPS. Auf der anderen Seite ist die Bildqualität insgesamt gut, aber es gibt fast zu viele Optionen. Motorola kennt die Wünsche seiner Kernkunden genau. Ein 2-fach optischer Zoom wäre schön gewesen, aber die Kombination aus 50 MP Hauptkamera, Selfie und Ultraweitwinkel und einem 10 MP Teleobjektiv ist für den Preis super - vorausgesetzt, die Sensoren sind gut. Deshalb ist es schade, dass 4K/60 nicht unterstützt wird. Sobald Sie sich an 4K in 60/120 FPS von Flaggschiff-Handys gewöhnt haben, erwarten Sie schnell, dass diese Funktionen bis in die Mittelklasse durchsickern.

Das Handy ist schnell, die Farben sind solide und die Bildqualität ist wirklich gut - zumindest bei ordentlichen Lichtverhältnissen.

Werbung:

Es gibt jedoch eine Reihe kleiner Macken, von denen ich kein Fan bin. Manchmal friert der Browser ein. Auch die Farben ändern sich merkwürdig, wenn man Overlays aktiviert – zum Beispiel beim Anpassen des Klangs – ohne ersichtlichen Grund. Auch die Bluetooth-Verbindung ist unlogisch: Beim Musikhören und Empfangen eines Anrufs wechselt der Ton stattdessen auf die Lautsprecher des Telefons – und das Gleiche passiert, wenn Sie selbst einen Anruf tätigen. Laut Spezifikation gibt es Stereo-Lautsprecher, dennoch ist fast alles auf Mono heruntergemischt und kommt nur auf einer Seite raus. Ich wage jedoch zu behaupten, dass viele dieser Fehler darauf zurückzuführen sind, dass das Telefon vor dem offiziellen Start getestet wurde - und sie sollten mit Software-Updates behoben werden können.

Moto AI ist... nun, es sind Zwillinge in Verkleidung. Schön in kleinen Dosen. Es wird mit einer Seitentaste aktiviert, aber die Funktionalität scheint begrenzt und einfach zu sein. Einige Funktionen sind auch nur auf Englisch verfügbar – was wohl eher an Google als an Motorola liegt.

Das Problem von Motorola ist nicht das Telefon selbst - es ist eigentlich durch und durch gut verarbeitet, und die kleinen Probleme sollten mit Updates behoben werden. Das Problem ist, dass viele andere Hersteller etwas Ähnliches herstellen – zu Schnäppchenpreisen. Wenn Motorola nur 5-8% des Preises einsparen könnte, wäre das Modell bereits deutlich wettbewerbsfähiger.

Aber so oder so, es ist ein solides Telefon - ich könnte mir leicht selbst eines kaufen.