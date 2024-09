Obwohl der Produktkatalog von Motorola etwas aufgebläht ist, ist es schwer, die gesamte Designphilosophie nicht zu respektieren. Ihre Smartphones sind oft preisgünstig, sie sind in den meisten Teilen der Welt weit verbreitet, sie gehen mehr Risiken ein als die meisten anderen an der Designfront (insbesondere bei ihren faltbaren Geräten) und ihre Android-Oberfläche ist geradezu minimalistisch.

Der neueste Zuwachs ist der Motorola Edge 50 Neo, und vor allem die Neo-Serie hat eine etwas lustige Größe, da sie sich zwischen dem regulären Edge 50 und dem etwas teureren Edge 50 Pro quetschen muss. Ja, wie gesagt, es ist eine etwas enge Aufstellung, aber das Wesentliche ist, dass es eine Reihe von Aspekten gibt, die auf mehrere andere Motorola Edge-Telefone zutreffen.

Zunächst einmal sind alle Fundamentaldaten für einen Preis ab 399 £ vorhanden. Wir sprechen hier von IP68-Zertifizierung (und MIL-STD-810), Gorilla Glass, einem anständigen 4310-mAh-Akku und 15 Watt kabellosem Laden. Es gibt einen optischen Fingerabdruckleser, 68 Watt kabelloses Laden und drei separate Kameraobjektive – hier fehlt es wirklich an nichts, so viel steht fest.

Unter der Haube befindet sich ein Mediatek Dimensity 7300 SoC, der recht zuverlässig ist, aber auch in Telefonen verwendet wird, die deutlich billiger sind, wie z. B. Nothings CMF Phone 1, und dies wird mit bis zu 12 GB RAM und 512 GB UFS-Speicherplatz kombiniert. Mit anderen Worten, es ist völlig in Ordnung, schick, ohne sozusagen auffällig zu sein, und wir bezweifeln, dass Sie die günstigeren Chipsätze auch bei ein paar späteren Android-Plattform-Upgrades bemerken werden.

Die Displays von Motorola waren schon immer ein Highlight, und das gilt auch hier. Wir sprechen hier von einem LTPO P-OLED mit 1256 x 2760 Pixeln und einer Bildschirmdiagonale von 6,4 Zoll. Es bietet außerdem 120 Hz, HDR10+-Unterstützung und eine Helligkeit, die bei 3000 NITS liegt. Das ist in etwa so, wie man es von einem Flaggschiff erwarten würde, und darüber hinaus funktioniert es in der Praxis hervorragend. Der Bildschirm ist bei allen Lichtverhältnissen ablesbar, reaktionsschnell und scharf und bietet natürlich den tiefen Kontrast, den wir von OLED-Panels erwarten. In Kombination mit feinen Stereolautsprechern ist es schwer, sich über Leistung, Display und Klang zu beschweren.

Es wird immer schwieriger, etwas Subtiles zu finden, was man über das, was MrMobile "Slab-Style-Telefone" nennt, sagen kann, weil wir wirklich ein Design-Plateau erreicht haben, auf dem weder innen noch außen zwischen den Generationen viel passiert. Das Edge 50 Neo ist schnell und reaktionsschnell, bietet alle Funktionen, die Sie erwarten würden, aber abgesehen von der bereits erwähnten aufregenden Pantone-Zusammenarbeit, die dafür sorgt, dass das Telefon besser aussieht als die meisten anderen, ist es auch konservativ. Auch wenn es sich nach einem rhetorischen Eigentor anhört; Du weißt, worauf du dich einlässt, im Guten wie im Schlechten.

Das Rückfahrkamerasystem ist etwas, worüber Motorola in seinem Marketing besonders selbstgefällig ist. Es ist die erkennbare Dreifaltigkeit aus einem 50-Megapixel-Standard-Weitwinkelobjektiv mit PDAF und optischer Stabilisierung, einem 10-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom für Porträts und schließlich einem 13-Megapixel-120-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv. Es ist eigentlich mehr als ausreichend, da diese budgetfreundlicheren Telefone oft eines der beiden überspringen oder eines durch ein unwichtiges Makro ersetzen. Das ist vielseitig, es ist funktional und so weit, so gut. Was sie besonders freut, ist die Implementierung von Sonys LYTIA-Sensor, genauer gesagt ein 700C auf der zentralen 50 Megapixel Breite. Dies ist einer der neueren Kamerasensoren von Sony und soll eine deutlich bessere Erfassung von speziellem Licht ermöglichen. Darüber hinaus ist Motorola natürlich mit "moto ai image processing" auf den KI-Zug aufgesprungen. Dies ist im Grunde etwas Ähnliches wie die Art von Suite, die entweder Apple, Samsung oder Google anbieten, wobei der Kontrast betont wird, ein größerer Dynamikbereich geboten und die Schärfe nach der Aufnahme erweitert wird, und natürlich nutzt Motorola auch viele der KI-Technologien, die als Teil von Android integriert sind.

Mit anderen Worten, es ist eine Mischung aus Gimmicks und Funktionen, und es liegt an Ihnen als Benutzer, dies zu lösen. Was wir jedoch sagen können, ist, dass Sie für etwas weniger Geld als das übliche Flaggschiff hier viel Vielseitigkeit für Ihr Geld bekommen, mit drei verschiedenen Objektiven, die alle wie vorgesehen funktionieren und eine ziemlich gleichmäßige Farbchemie zwischen ihnen haben.

Insgesamt sticht die Neo-Variante in diesem Jahr als das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hervor, und abgesehen von einem leicht vergessenen Design und dem schleichenden Gefühl, dass wir wirklich ein Design-Plateau unter den Smartphones erreichen, ist dies ein Volltreffer.