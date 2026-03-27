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MotoGP: Großer Preis der Vereinigten Staaten, Zeiten einschließlich Moto2, Moto3 und Sprintrennen
Die dritte Runde der MotoGP-Saison 2026 findet auf dem Circuit of the Americas statt.
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Die MotoGP geht an diesem Wochenende auf dem berühmten Circuit of the Americas in Austin, Texas, zum Motorcycle Grand Prix der Vereinigten Staaten weiter, dem letzten vor einer einmonatigen Pause bis Spanien am 26. April. An diesem Wochenende gibt es doppelte Motorsportaktionen, mit dem Großen Preis der Formel 1 von Japan auf der anderen Seite der Welt, und das Gute ist, dass das Rennen in Austin an diesem Wochenende leichter zu verfolgen sein wird, selbst mit der Zeitverschiebung in Nordamerika und den meisten Teilen Europas.
Das sind die Zeiten, in denen Sie den Motorrad-Grand-Prix Amerikas verfolgen können
Dieses Wochenende:
Freitag, 27. März
- Moto3 - FP1: 15:00 MET, 14:00 GMT
- Moto2 - FP1: 15:50 horas, 14:50 GMT
- MotoGP - FP1: 16:45 Uhr, 15:45 GMT
Samstag, 28. März
- Moto3 - FP2: 14:40 MET, 13:40 GMT
- Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT
- MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT
- MotoGP - Sprint: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Sonntag, 29. März
- Moto3 - Grand Prix (14 Runden): 19:00 CEST, 18:00 BST
- Moto2 - Grand Prix (16 Runden): 20:15 CEST, 19:15 BST
- MotoGP - Grand Prix (20 Runden): 22:00 CEST, 21:00 BST
Wie man MotoGP live in Europa sieht:
Hier ist eine Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man 2026 bei MotoGP verfolgen sollte:
- Österreich: Sky, Servus TV
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports
- Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: Sportklub
- Zypern: Cyta Vision
- Tschechien: Nova Sport6
- Dänemark: 3 Sport
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, Red Bull, DF1
- Griechenland: Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italien: Sky, Canala 8
- Niederlande: Zigo Sport, NOS
- Norwegen: Sport3
- Polen: Polsat Sport
- Portugal: Sport TV
- Rumänien: Prima Sport 3
- Spanien: DAZN
- Schweden: Sport Motor
- UK: TNT Sports