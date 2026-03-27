MotoGP: Großer Preis der Vereinigten Staaten, Zeiten einschließlich Moto2, Moto3 und Sprintrennen

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Die MotoGP geht an diesem Wochenende auf dem berühmten Circuit of the Americas in Austin, Texas, zum Motorcycle Grand Prix der Vereinigten Staaten weiter, dem letzten vor einer einmonatigen Pause bis Spanien am 26. April. An diesem Wochenende gibt es doppelte Motorsportaktionen, mit dem Großen Preis der Formel 1 von Japan auf der anderen Seite der Welt, und das Gute ist, dass das Rennen in Austin an diesem Wochenende leichter zu verfolgen sein wird, selbst mit der Zeitverschiebung in Nordamerika und den meisten Teilen Europas.

Das sind die Zeiten, in denen Sie den Motorrad-Grand-Prix Amerikas verfolgen können

Dieses Wochenende:

Freitag, 27. März



Moto3 - FP1: 15:00 MET, 14:00 GMT



Moto2 - FP1: 15:50 horas, 14:50 GMT



MotoGP - FP1: 16:45 Uhr, 15:45 GMT



Samstag, 28. März



Moto3 - FP2: 14:40 MET, 13:40 GMT



Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT



MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT



MotoGP - Sprint: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Sonntag, 29. März



Moto3 - Grand Prix (14 Runden): 19:00 CEST, 18:00 BST



Moto2 - Grand Prix (16 Runden): 20:15 CEST, 19:15 BST



MotoGP - Grand Prix (20 Runden): 22:00 CEST, 21:00 BST



Wie man MotoGP live in Europa sieht:

Hier ist eine Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man 2026 bei MotoGP verfolgen sollte: