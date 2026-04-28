Wenn es eine Sache gibt, die Motorradspiele für sich haben, dann ist es die Wahl. Im Gegensatz zu anderen Sportspielen, bei denen ein Titel dominiert und es keine Konkurrenz gibt, bietet dieses Genre mehrere Spiele zur Auswahl. Die meisten davon werden jedoch von Milestone entwickelt. Es gibt Ride, MXGP (wobei der neueste Teil 2024 erschien), Monster Energy Supercross, falls du diesen Motorradtyp bevorzugst, Speedway Challenge und andere ältere, aber immer noch beliebte Spiele wie MX Bikes (von 2019, aber zum Zeitpunkt des Schreibens noch 3.886 gleichzeitige Spieler auf Steam). Und dann gibt es noch das offizielle MotoGP-Spiel.

Wir steuern auf den Start dieses Jahres zu.

Um ehrlich zu sein, neigen die jüngsten Teile dieser Serie dazu, etwas ineinander zu verschwimmen, und das gilt auch für die diesjährige Version. Wenn du MotoGP 26 gestartet und gesagt hättest, es sei MotoGP 25, hätte ich keine Sekunde dagegen argumentiert. Der Hauptgrund dafür ist, dass es sich um ein Spiel mit offizieller Lizenz handelt, was bedeutet, dass es nicht so wild sein kann wie Ride. Allerdings passt Milestone in der Regel jedes Jahr ein wenig an den Inhalten und bietet ein paar kleinere Updates.

Die Karrieresituation ist ernst.

Sie müssen das eigentliche Motorradfahren kaum anpassen, da es eines der besten des Genres ist, und der einzige wirkliche Unterschied dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr ist, dass das "Pro"-Erlebnis verändert wurde, um mehr auf den Fahrer zu fokussieren. "Fahrerbasiertes Handling", wie sie es beschreiben. Wie der Name schon sagt, ist die Physik jetzt so gestaltet, dass der Spieler den Fahrer direkt steuern kann, statt das Motorrad. Genau wie im echten Leben, wo du dich lehnst und das Motorrad folgt. Das Motorrad neigt sich nicht von selbst zur Seite, um zu lenken, und anscheinend ist es notwendig gewesen, bestimmte Animationen für die Fahrer zu aktualisieren. Nachdem ich beide Versionen getestet habe – diese fahrerbasierte Physik und das, was man "Arcade" nennt – kann ich sagen, dass es einen großen Unterschied gibt. Laut den Entwicklern soll "Pro" es "erleichtern, das Fahren zu lernen". Ich empfinde genau das Gegenteil, dass es schwieriger ist als das Fahren des Motorrads in der Arcade-Einstellung, aber das ist Geschmackssache. Eine weitere Neuerung ist, dass die Moto3- und Moto2-Motorräder ihre Audio-Updates erhalten haben.

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Du kannst verschiedene Arten von Motorrädern fahren, wenn du Lust hast.

Auf der Strecke hat sich also nicht viel verändert, aber vielleicht gab es stattdessen anderswo Änderungen? Der Karrieremodus, in dem ich denke, dass die meisten Spieler den Großteil ihrer Zeit verbringen werden, ist im Grunde dasselbe. Du kannst erneut wählen, ob du in Moto3, Moto2 startest oder direkt in die große Liga von MotoGP springst und dich dann zum Titel hocharbeitest. Danach folgt eine Eröffnungspressekonferenz, bei der du das Ziel für das Jahr selbst bestimmen kannst, und vielleicht entwickelst du eine Rivalität, fährst gut genug, um einen Vertrag mit einem besseren Team zu bekommen, oder fährst für Prestige. Eine Sache, die mir gefällt, ist, dass man sein Motorrad so entwickeln kann, dass es mit den Besten konkurrieren kann, und alle Motorräder können maximale Leistung erreichen, wenn man während der Testtage und Debriefings genug Zeit damit verbringt. Ducati und Aprilia müssen also vielleicht aufpassen.

Die Karriere ist dann wöchentlich mit einem offiziellen Rennplan strukturiert (falls Sie möchten). Die erste Woche kann aus einer Trainingssitzung, einem Qualifying, einem Sprint und dem Rennen bestehen, während die zweite Woche auf einer anderen Strecke gleich ist. Woche drei könnte dann ein sogenanntes Race Off sein, bei dem man die Gelegenheit hat, mit anderen Motorrädern wie Minibikes und Motards etwas entspannter zu fahren. Ein neuer Austragungsort, Canterbury Park, wurde hinzugefügt, sodass die Gesamtzahl auf drei erhöht, neben den bestehenden Mont Lagard und Borgo Caselle. Ich bin zwar kein Experte darin, wie professionelle Fahrer ihre Freizeit verbringen, aber das soll uns offenbar einen "Einblick in die Trainingsroutinen der echten Fahrer" geben.

Leider war MotoGP 26 bei neuen Inhalten etwas zu vorsichtig.

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Wenn du hingegen Multiplayer bevorzugst, kannst du lokal im Splitscreen-Modus mit zwei Spielern oder in Online-Rennen für bis zu 22 Spieler spielen, wobei du komplett zwischen Steam, dem Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielst. Das Einzelspieler-Erlebnis bietet alles, was man über den Karrieremodus hinaus erwartet, und es gibt Grand-Prix-Events, Meisterschaften, Solorennen und Zeitfahren.

MotoGP 26 bleibt ein sehr starkes Spiel in einer Reihe, die dem echten MotoGP gerecht wird, und spielerisch ist es unterhaltsam, aber leider fühlt es sich so an, als würde die Serie langsam langsamer werden. Es gibt einfach nicht genug neue Inhalte, und es fühlt sich auch nicht ausreichend anders an als der Titel vom letzten Jahr.