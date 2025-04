MotoGP 25 donnert im ersten ausführlichen Trailer auf die Startaufstellung

Es mag ein wenig unter dem Radar an Ihnen vorbeigegangen sein, aber MotoGP 25 ist fast da und sein Motor brüllt vor seiner Veröffentlichung am 30. April 2025. Die diesjährige Ausgabe des Renntitels von Milestone hat beschlossen, ihren Horizont weiter zu erweitern und das Erlebnis mit neuen Spielmodi, mehr Motorrädern und mehr Anpassungsmöglichkeiten zu erweitern. Aber gehen wir einen Schritt nach dem anderen vor, denn es gibt viel zu sagen, und das Studio hat einen gut komprimierten Trailer mit allen neuen Funktionen geteilt, den Sie am Ende des Artikels sehen können.

Wir beginnen mit den offensichtlichsten neuen Funktionen, und das ist, dass MotoGP 25 alle Ergänzungen der Saison 2025 des offiziellen Wettbewerbs enthalten wird. Der Kurs in Brünn in der Tschechischen Republik ist zurück und der Kurs im Balaton Park in Ungarn kommt zum ersten Mal hinzu.

Der Modus "Race Off " wurde überarbeitet, um noch mehr Möglichkeiten zum Testen von Motorrädern zu bieten. Es wird drei einzigartige Disziplinen geben, die sich völlig voneinander unterscheiden und einzigartige Belohnungen freischalten:



Motard: Schnelle Motorräder, die nützlich sind, um zu lernen, Geschwindigkeit und Handling zu beherrschen.

Flat Track: Offroad-Motorräder, die Sie herausfordern, auch bei schlechtesten Grip-Bedingungen die Kontrolle zu behalten.

Minibikes: Kleine, aber präzise Fahrzeuge, die viel Geschick erfordern, um in der Spur zu bleiben



Eine weitere wichtige Neuerung ist die Diversifizierung in zwei verschiedene Physiksysteme, die als Experiences (Arcade und Pro) bezeichnet werden. Die Arcade Experience bietet eine einfachere Handhabung des Fahrrads, ohne sich bei den Einstellungen und Konfigurationen den Kopf zu zerbrechen. Der Pro-Modus ist, wie Sie sich vorstellen können, das fortschrittlichste Simulationserlebnis. Das Management von Elementen wie Fahrzeugelektronik, Reifen und Kraftstoffverbrauch sind nur einige Beispiele dafür, was Sie hier individuell anpassen können.

Und wenn wir schon beim Thema Individualisierung sind: Das Motorrad-Entwicklungstool ermöglicht es dir, mit den Teamingenieuren zu kommunizieren, um maßgeschneiderte Motorräder vorzuschlagen und sie bei Rennstreckenveranstaltungen zu testen.

Zu guter Letzt wird der Multiplayer-Modus Qualifikationsrennen, die Live-GP-Meisterschaft und einen lokalen Splitscreen-Spielmodus bieten.

MotoGP 25 wird am 30. April 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch verfügbar sein. Crossplay wird vom ersten Tag an verfügbar sein, mit Ausnahme der Nintendo-Version.

Bereit für das Rennen?