HQ

"Mit meinem Motorrad tanzen wir manchmal einen Rock'n Roll oder wir stehen eher auf Walzer oder Tango. Es kommt darauf an. Und es hängt vom Adrenalin und der Aufregung des Augenblicks ab. Es gibt Zeiten, in denen man gerne mit seiner Maschine kämpft." Das hat der achtfache MotoGP-Champion Marc Márquez vor sechs Jahren gesagt und es beschreibt auch meine Gefühle jedes Jahr, wenn ich gebeten werde, die MotoGP-Serie Revue passieren zu lassen. Das Spiel, nicht der Motorsport.

Die MotoGP-Serie ist wieder da.

Motorradfahren ist ein Tanz, aber es kann auch ein sehr heftiger Tanz sein, bei dem die Maschine nicht wirklich das tun will, was ich will. Aber darauf kommen wir zurück, denn ich möchte mit meinem größten Problem beginnen: Warum ist das eine jährliche Veröffentlichung? Das ist mein Gefühl bei jedem Sportspiel, aber bei manchen Spielen fühle ich es noch ein bisschen mehr, und die MotoGP ist eines davon. Und ich kratze mich am Kopf, dass sie hin und wieder Inhalte in einem völlig ungleichmäßigen Tempo hinzufügen und entfernen. Einige Spiele der Serie hatten großartige Story-Modi, wobei MotoGP 22 eine ganze Geschichte über die Saison 2009 hatte und MotoGP 19 historische Herausforderungen bot. Es gab 60 verschiedene Herausforderungen, die auf echten Rennen in vier verschiedenen Kategorien basierten: 500CC Heroes (Jahre 1993-2001), The Dawn of the MotoGP (02-06), Great Rivalries (01-13) und The Modern Era (06-13). In MotoGP 25 ist nichts dergleichen zu finden. Stattdessen wurden Dinge hinzugefügt, von denen ich glaube, dass sich niemand in einem MotoGP-Spiel gewünscht hat: die Möglichkeit, Minibikes, Motards und Flat-Track-Motorräder zu fahren. Wenn ich das 'But Why?'-Meme mit Ryan Reynolds hier hätte unterbringen können, hätte ich es getan.

Die Möglichkeit, ein Minibike zu fahren, stand sicherlich nicht auf meiner Bingokarte.

Werbung:

Ich weiß nicht, was derjenige, der sich das ausgedacht hat, getrunken hat, denn es war eine verrückte Idee. Ich frage mich auch, ob es die gleiche Person war, die vorgeschlagen hat, dass es einen leichteren Schwierigkeitsgrad für Neueinsteiger geben sollte. Zum ersten Mal gibt es nämlich das, was die Entwickler von Milestone Arcade-Physik nennen, die das Motorradfahren vereinfacht. Die einzigen Steuerelemente, um die Sie sich bei dieser Option kümmern müssen, sind Beschleunigen, Bremsen und Schräglagen, um zu drehen. Die Entwickler wollen dies Spielern, die sich mit Motorrädern nicht auskennen, die Arbeit erleichtern. Das Problem mit dieser Aussage ist, dass ich es sehr schwer finde, Leute zu sehen, die nicht an Motorrädern interessiert sind, die dieses Spiel kaufen. Dies ist ein Spiel für Fans des Sports oder von Maschinen, genau wie diejenigen, die MLB The Show kaufen, sich für Baseball interessieren. Wenn Sie das alte, vollständige Simulationsgefühl haben möchten, ist diese Option immer noch verfügbar.

Um das Fahrerlebnis zu verbessern, hat Milestone in diesem Jahr damit begonnen, die Unreal Engine 5 Grafik-Engine in seinen Spielen zu verwenden. Anfang dieses Monats wurde zum Beispiel der Monster Energy Supercross 25 mit diesem neuen Motor veröffentlicht. Der Unterschied zwischen diesen beiden Serien besteht darin, dass Supercross die Vorjahresversion übersprungen hat, während die MotoGP wie gewohnt vor sich hin tuckert. Ein Jahr Pause, um wirklich Feinabstimmungen vorzunehmen und neue Inhalte hinzuzufügen, wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Neu in diesem Jahr ist jedoch ein verbesserter Soundtrack zum Brummen der Motorräder. Die Entwickler waren vor Ort und haben in Zusammenarbeit mit Dorna (spanisches Medienunternehmen mit kommerziellen Rechten an der MotoGP) und Audio-Technica (Hersteller von Audiogeräten) Audio aufgenommen. So ist der Klang zumindest realistischer als zuvor.

Die berufliche Situation bietet Wahlmöglichkeiten.

Was kann man also eigentlich im Spiel finden, jetzt, wo all diese lustigen Extra-Modi verschwunden sind? Nun, Sie können mit den anderen drei Motorradtypen Rennen fahren, wenn Sie Lust dazu haben. Außerdem kannst du im geteilten Bildschirm (zwei Spieler) spielen, sodass du zusammen sitzen und lachen kannst, während die besten Fahrer der MotoGP auf winzigen Motorrädern Rennen fahren. Online gibt es tatsächlich einige lustige Dinge, die man sich ansehen kann. Zwölfmal im Monat gibt es LiveGPs (mit jeweils zehn Events), bei denen du Punkte sammeln und die Bestenliste erklimmen kannst. Oder führe Ranglistenrennen gegen Spieler mit dem gleichen Level wie du selbst durch. Dies ist unabhängig von der Plattform in vollem Crossplay. Offline kannst du einzelne Rennen oder Meisterschaften fahren. Aber was es am meisten wert ist, ausprobiert zu werden, ist der Karrieremodus.

Werbung:

Es wurde eine neue Einstellung hinzugefügt, um es Neulingen leichter zu machen. Gibt es etwas zu feiern?

Dies ist jedes Jahr eine der stärksten Karten des Spiels, und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Du kannst wählen, ob du in der Moto3, Moto2 oder direkt in der MotoGP starten möchtest. Gleichzeitig können Sie wählen, was Ihr Ziel ist. Schaffe eine Rivalität, um unter den anderen Fahrern bekannt zu werden und gleichzeitig Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Du kannst sehen, wie deine Beziehung zu anderen Fahrern während der Rennen ist, indem du ein Symbol neben ihrem Namen siehst. Oder vielleicht würdest du lieber versuchen, mit einem besseren Team zu flirten, indem du bessere Rennen fährst als ihr aktuelles schwaches Glied. Es gibt eine große Auswahl, was in gewisser Weise nicht dazu führt, dass es sich anfühlt wie ein Fließband mit Rennen für Rennen. Nach jedem Rennen kannst du auch mit den Mechanikern sprechen, um sie davon zu überzeugen, wie das Rad verbessert werden sollte. Unterschiedliche Berufswahlen und Platzierungen bedeuten, dass unterschiedliche Punktzahlen in die Entwicklung des Motorrads einfließen können. Ducati ist derzeit die führende Marke, aber wenn Sie genug Arbeit investieren, könnte Ihre Wahl des Motorrads der neue König des Dschungels sein. Das meiste dreht sich aber immer noch um das Fahren auf der Strecke. Trainieren, Qualifying, Rennen. Die übliche Formel. Und auf der Strecke ist das Spiel immer noch großartig, vor allem mit der neuen Arcade-Option. Die Kurven richtig hinzubekommen, ist wie der Tanz, den Marquez beschrieben hat. Manchmal fließt es sehr gut und ist sehr schön. Manchmal ist es rau und leidenschaftlich. Timing ist alles.

MotoGP 25 tendiert in die gleiche Richtung wie alle vorherigen Spiele der Serie.

MotoGP 25 setzt im Grunde die gleiche Linie fort, auf der sich die Serie seit ihren Anfängen befindet. Es ist ein gutes Spiel für die Hartgesottenen des Sports, aber es tut nichts, was irgendjemanden vom Sitz reißt. Eine neue Grafik-Engine und bessere Motorrad-Sounds sind immer schön, aber das Spiel hätte von einem zusätzlichen Spielmodus profitiert, in den man sich hineinbeißen kann. Vielleicht eine Rückblende auf eine bestimmte Staffel, etwas, das es in der Serie schon einmal gab. Aber wenn du nur auf der Rennstrecke fahren willst und dich nicht um alles um dich herum kümmerst, wirst du nicht enttäuscht sein.