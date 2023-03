MotoGP 23 erscheint im Juni auf PC und Konsolen

Milestone und Dorna Sports hat angekündigt, dass MotoGP 23 diesen Sommer für PC und Konsolen erscheinen wird, am 8. Juni, um genau zu sein. Der neueste Teil der jährlichen Motorsportserie soll einige neue Funktionen sowie die regelmäßigen Updates für Strecken und Fahrer bringen.

Uns wurde gesagt, dass MotoGP 23 mit einem "lebensechten Karrieremodus" unterstützt wird, der die Spieler auf eine Reise mitnimmt, um eine MotoGP-Legende zu werden, und dass dies verschiedene Wendepunkte in der Karriere beinhalten wird, an denen die Spieler Entscheidungen über die Richtung ihrer Zukunft treffen müssen. Das alles beginnt auf der Moto3-Ebene und die Spieler werden durch die Ränge aufsteigen, bis sie es in die oberste Stufe des professionellen Wettbewerbs schaffen.

Darüber hinaus wird das Spiel auch dynamische Wettersysteme mit sich bringen, um am Renntag weitere Herausforderungen zu schaffen, sowie ein Flag-to-Flag-Rennen, bei dem die Spieler in der Box das Motorrad wechseln können.

Versprochen wurde uns auch eine Verbesserung des KI-Verhaltens, neue Fahrhilfen, die Rückkehr von MotoGP Academy, Cross-Play für den Multiplayer und ein Update auf Ranked Races.

Seht euch unten den neuesten Trailer für MotoGP 23 an und könnt das Spiel im Juni auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch abholen.