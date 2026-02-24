MotoGP 2026 kehrt zurück, wie man den Thailand-GP an diesem Wochenende anschaut

HQ

Die neue MotoGP-Saison steht bevor: Diese Woche beginnt die MotoGP-Saison 2026 in Thailand, wobei der erste Grand Prix zwischen dem 27. Februar und dem 1. März stattfindet: Am Samstag gibt es ein Sprintrennen und schließlich am Sonntag den Grand Prix, der das erste von 22 Rennwochenenden bis November abschließt, mit einem Ziel für fast alle: Marc Márquez' Dominanz zu stoppen, nachdem er im letzten Jahr mit Ducati Lenovo den Titel gewonnen hatte und mit noch fünf ausstehenden Rennen die Krone holte.

In den Vorbereitungstests hat sein Bruder Álex Márquez bereits bei Gresini Racing überzeugt, doch es ist Marco Bezzecchi, der dieses Jahr als Hauptanwärter für Marc gilt, zumindest in Buriram, nachdem er auf dem thailändischen Kurs einen neuen Rundenrekord aufgestellt hat.

Wenn Sie nichts von der MotoGP-Action verpassen möchten, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen, um den Großen Preis von Thailand live zu verfolgen:

Thailand Grand Prix 2026 Zeiten:

Aufgrund von Zeitunterschieden finden Training und Qualifikation bei Tagesanbruch statt, aber die Rennen am Samstag und Sonntag starten um 9 Uhr morgens (CET) und im Vereinigten Königreich um 8 Uhr.

Freitag, 27. Februar



Freies Training 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT



Samstag, 28. Februar



Freies Training 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT



Qualifikation 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT



Qualifikation 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT



Sprint: 09:00 MEZ, 08:00 GMT



Sonntag, 1. März



Moto3-Rennen: 06:00 CET, 05:00 GMT



Moto2-Rennen: 07:15 CET, 06:15 GMT



MotoGP-Rennen: 09:00 MEZ, 08:00 GMT



Wie man MotoGP live in Europa sieht:

Hier ist eine aktualisierte Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man 2026 MotoGP verfolgen sollte:



Österreich: Sky, Servus TV



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports



Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: Sportklub



Zypern: Cyta Vision



Tschechien: Nova Sport6



Dänemark: 3 Sport



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, Red Bull, DF1



Griechenland: Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italien: Sky, Canala 8



Niederlande: Zigo Sport, NOS



Norwegen: Sport3



Polen: Polsat Sport



Portugal: Sport TV



Rumänien: Prima Sport 3



Spanien: DAZN



Schweden: Sport Motor



UK: TNT Sports

