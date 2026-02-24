MotoGP 2026 kehrt zurück, wie man den Thailand-GP an diesem Wochenende anschaut
Marc Márquez, Marco Bezzecchi und Álex Márquez gelten als Favoriten für den ersten Grand Prix 2026.
Die neue MotoGP-Saison steht bevor: Diese Woche beginnt die MotoGP-Saison 2026 in Thailand, wobei der erste Grand Prix zwischen dem 27. Februar und dem 1. März stattfindet: Am Samstag gibt es ein Sprintrennen und schließlich am Sonntag den Grand Prix, der das erste von 22 Rennwochenenden bis November abschließt, mit einem Ziel für fast alle: Marc Márquez' Dominanz zu stoppen, nachdem er im letzten Jahr mit Ducati Lenovo den Titel gewonnen hatte und mit noch fünf ausstehenden Rennen die Krone holte.
In den Vorbereitungstests hat sein Bruder Álex Márquez bereits bei Gresini Racing überzeugt, doch es ist Marco Bezzecchi, der dieses Jahr als Hauptanwärter für Marc gilt, zumindest in Buriram, nachdem er auf dem thailändischen Kurs einen neuen Rundenrekord aufgestellt hat.
Wenn Sie nichts von der MotoGP-Action verpassen möchten, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen, um den Großen Preis von Thailand live zu verfolgen:
Thailand Grand Prix 2026 Zeiten:
Aufgrund von Zeitunterschieden finden Training und Qualifikation bei Tagesanbruch statt, aber die Rennen am Samstag und Sonntag starten um 9 Uhr morgens (CET) und im Vereinigten Königreich um 8 Uhr.
Freitag, 27. Februar
- Freies Training 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT
Samstag, 28. Februar
- Freies Training 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT
- Qualifikation 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT
- Qualifikation 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT
- Sprint: 09:00 MEZ, 08:00 GMT
Sonntag, 1. März
- Moto3-Rennen: 06:00 CET, 05:00 GMT
- Moto2-Rennen: 07:15 CET, 06:15 GMT
- MotoGP-Rennen: 09:00 MEZ, 08:00 GMT
Wie man MotoGP live in Europa sieht:
Hier ist eine aktualisierte Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man 2026 MotoGP verfolgen sollte:
- Österreich: Sky, Servus TV
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports
- Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: Sportklub
- Zypern: Cyta Vision
- Tschechien: Nova Sport6
- Dänemark: 3 Sport
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, Red Bull, DF1
- Griechenland: Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italien: Sky, Canala 8
- Niederlande: Zigo Sport, NOS
- Norwegen: Sport3
- Polen: Polsat Sport
- Portugal: Sport TV
- Rumänien: Prima Sport 3
- Spanien: DAZN
- Schweden: Sport Motor
- UK: TNT Sports