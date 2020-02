MotoGP 20 angekündigt, fährt schon im April an Startlinie

Milestone und Dorna Sports haben heute Nachmittag MotoGP 20 vorgestellt. Das neue Rennspiel soll am 23. April auf PC, PS4, Google Stadia, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht werden. Der Startzeitraum wurde einige Wochen nach vorn gezogen, damit das Spiel näher an der kommenden Wettkampfsaison liegt und Fans die Möglichkeit bietet, sich der Action näher zu fühlen. Im frischen Ankündigungs-Trailer erhaltet ihr eine flüchtige Übersicht über den Rennsporttitel.

Die Entwickler versprechen erneut einen Fokus auf den Karrieremodus, der uns auch abseits der Rennstrecke Entscheidungen treffen lässt. Darüber hinaus erfahren wir im Video mehr über die verbesserte Physik und dass die KI des Spiels wieder einmal bessere Ergebnisse erzielt, als in den Teilen zuvor. Tuning-Optionen, dedizierte Online-Server, einen historischen Modus für Geschichtsfanatiker und dass das "Kraftstoffmanagement den Reifenverbrauch einberechnet" soll Fans und neue Spieler dazu überzeugen, diesmal wieder zuzuschlagen. Erstmals werden auch verursachte Rennschäden registriert, die sich entsprechend auf das Fahrzeug auswirken und unsere Leistung auf der Piste beeinflussen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.