Moto3-Fahrer Adrián Fernández disqualifizierte sich von sechs Rennen, nachdem er festgestellt hatte, dass sein Motorrad manipuliert worden war

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Adrián Fernández, spanischer Fahrer von Leopard Racing, der Honda-Motorräder einsetzt, wurde bei sechs der sieben Moto3-Rennen, an denen er in dieser Saison teilgenommen hat, disqualifiziert und fiel von Platz drei in der Meisterschaft (89 Punkte) auf Platz 19 zurück, wobei nur 13 Punkte erzielt wurden, nachdem festgestellt wurde, dass der Motor seines Motorrads geöffnet und manipuliert worden war.

Die Moto3-Organisatoren disqualifizieren sich bei den Grand-Prix-Rennen in Thailand, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich und Katalonien und respektieren nur sein Ergebnis beim Großen Preis von Italien. Als die Motoren entfernt wurden, fanden die technischen Manager der Meisterschaft Anzeichen von Manipulationen in den Merkmalen, die zur Verhinderung der Motormodifikationen integriert wurden, und die manipuliert wurden.

Honda hat das Recht, seine Argumente vorzulegen und gegen die Strafe Berufung einzulegen, aber bisher gab es keine Stellungnahmen des Leopard Racing Teams. Adrián Fernández, 22, jüngerer Bruder des MotoGP-Fahrers Raúl Fernández, fährt seit 2021 in der Moto3.