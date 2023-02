Motive hat mit der Arbeit am Iron Man-Spiel begonnen

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Reddit AMA enthüllt EA Motive, dass es tatsächlich mit der Arbeit an seinem kommenden Iron Man-Spiel begonnen hat.

Das im vergangenen Jahr angekündigte Iron Man-Spiel ist eines der wenigen Marvel-Projekte, die von EA veröffentlicht werden, neben einem Captain America-Spiel, das von Amy Hennig geschrieben wurde.

Im Reddit AMA sagt Motive: "Wir haben ein fantastisches Team bei Motive, das mit der Arbeit an Iron Man begonnen hat, und Sie können sicher sein, dass es in guten Händen ist!" Dies deutet stark darauf hin, dass die Arbeit am Spiel begonnen hat.

Es ist jedoch immer noch wahrscheinlich, dass sich die Arbeit am Iron Man-Spiel in einem frühen Stadium befindet, so dass wir nicht den Atem für irgendeine Art von Trailern oder Gameplay anhalten, die bald auf uns zukommen.