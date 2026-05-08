Ist es nicht schön, dass Anne Hathaway dieses Jahr viele andere große Filme hat? Der Teufel trägt Prada 2, Die Odyssee, Verity, Das Ende der Oak Street. Michaela Coel hat auch The Christophers. Wenn das Jahr vorbei ist, hoffen wir, dass wir alle den auffälligen Unsinn vergessen haben, der Mother Mary war.

Okay, so schlimm ist es nicht. Nein, nicht wirklich. Es gibt einige Elemente des Films, von denen man dachte, man könnte sie sehen, als man das Ticket gekauft hat. Die Kostüme sind großartig, aber wir kommen noch dazu, wie verschwendet wird. Die musikalischen Nummern sind gut, aber es fühlt sich nicht so an, als dass sie nur existieren. Die Schauspielerei erfüllt ihren Job, wird aber durch ein übermäßig geschriebenes Drehbuch so stark beeinträchtigt, dass es sich anfühlt, als stecke nichts Menschliches in den Figuren. Konzepte kommen und gehen, Ideen werden verschwendet wie überschüssiger Stoff, und das Ganze Mother Mary lässt einen das Gefühl haben, gerade die Adaption einer Fanfiction über einen Popstar und ihre ehemalige Stylistin gesehen zu haben. Interessant, dass Anne Hathaway tatsächlich schon einmal in einer Fanfiction-Adaption mitgespielt hat.

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Mother Mary stellt Anne Hathaway als Titelfigur dar, eine Popstarin, die in ihrer Karriere an einem Punkt ist, an dem sie sich mehr um die Spur sorgt, die sie hinterlassen hat, als um eine neue zu hinterlassen. Michaela Coel ist Sam, ihre ehemalige Stylistin und Modegenie, die Mary an einem regnerischen Tag anspricht und sie bittet, ein Kleid zu nähen. Die Spannung ist von dem Moment an spürbar, als Sams Assistent (gespielt von Hunter Schafer) verzweifelt versucht, Mary fernzuhalten. Welches Drama könnten diese beiden haben? Was hält sie davon ab, miteinander zu spielen, im Kreis zu sprechen, anstatt die Probleme anzusprechen, die sie seit dem jungen Erwachsenenalter bis heute verfolgen? Das Drehbuch, anscheinend.

Mother Mary ist in seiner Beschreibung ein psychologischer Thriller, aber die einzige Qual des Geistes, die ich empfand, war, dem Dialog zuzuhören und zuzusehen, wie unsere Figuren sich in einem endlosen Gesprächszyklus im Kreis drehen. Ich brauche nicht, dass mir ihr Drama erklärt wird; Es ist ziemlich klar, welchen Schaden ihrer Beziehung zugefügt wurde, aber Mother Mary entscheidet, dass du dich so sehr in der Unfähigkeit des Drehbuchs hineinsetzen muss, dass du es bereutst, deine Uhr nicht mitgenommen zu haben, damit du erkennen kannst, wie viel von der 1 Stunde und 50 Minuten Laufzeit du durchgespielt hast. Der Großteil des Films spielt in einer großen Scheune, die Sam in ihr Studio umgewandelt hat. Das ist in Ordnung, auch wenn die pop-performancegeladenen Trailer dadurch ein wenig wie falsches Marketing wirken, denn manchmal wird das Setting ziemlich interessant genutzt. Manchmal ist es fast wie das Bühnenbild eines Theaterstücks, und an anderen Stellen fühlt es sich wie ein großes gähnendes Loch an, wo ein interessanter Hintergrund sein sollte.

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Die Idee eines so geschlossenen Umfelds hätte funktionieren können, wenn die Figuren so fesselnd gewesen wären, dass man sie in einer beengten Wohnung oder am McDonald's Drive-Thru miteinander sprechen sehen würde. Stattdessen liegen sie weit hinter den Ambitionen zurück, die Regisseur und Autor David Lowery für sie hat. Sam spricht, als würde sie ein Thesaurus sehen, das gerade außerhalb der Kamera ist, was eine interessante Charakterwahl hätte sein können. Man könnte sagen, sie spricht so, um ihre geistige Überlegenheit zu beweisen, ihre Position als exzentrisches Genie zu etablieren und zu bewahren. Doch wir tauchen nie wirklich tief genug in ihren Charakter ein, damit diese Entscheidung offensichtlich wird, und ich werde Lowery hier nicht den Vorteil des Zweifels geben. Vor allem nicht, wenn Hathaway jede Minute dieselben Gesichter macht, vor sich hin murmelt über die Reue ihrer Karriere, ihre Beziehung zu Sam und ihr neues Lied, das unerklärlicherweise "Spooky Action" heißt, obwohl es eine Handlungsrelevanz hat, von der man erwarten würde, dass er einen etwas gewichtigeren Namen braucht.

Die Figuren sind mehr Ideen als Menschen. Mary wirkt besonders wie ein Schuss ins Blaue, der zeigt, warum man keine Schüsse ins Blaue nimmt. In einer so interessanten Ära des Promi-Status geht Mother Mary s Kritik am Ruhm nie über körperliche und emotionale Erschöpfung hinaus, weil sie ihren Job machen muss. Es gibt auch kaum eine Erkundung der Thematik und Bedeutung hinter ihrem Namen. Ihre Lieder sind traurig, die meisten enthalten religiöse Anspielungen, und die Figur selbst heißt Mother Mary. Wieder bekommen wir einfach Ideen. Deshalb sind die Lieder nur Lieder, und wir sehen die Outfits, die Sam für Mary entworfen hat, nur in einem kurzen Abschnitt am Ende. Es gibt viele Punkte, nur keinen wirklichen Faden, der sie alle verbindet.

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Ich finde Mother Mary nicht besonders ehrgeizig. Wenn ja, können wir mich jedes Mal, wenn ich aufstehe, ehrgeizig nennen. Ich denke nicht, dass es an etwas Großartigem zurückbleibt. Ich denke, es hat versucht, etwas sehr Erreichbares zu erreichen, und ist trotzdem flach geblieben. Die Musik funktioniert, die Schauspieler geben ihr Bestes, und die Outfits am Ende sind brillant stilvoll, aber der Kern dessen, was diesen Film hätte funktionieren sollen, ist so stabil wie ein vom Wurm gefressener Apfel. Tut mir leid, Anne Hathaway, aber ich schätze, sie können nicht alle Erfolge sein.