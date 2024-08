Mother Machine Vorschau: Spelunky mit einem Oddworld-Twist

Trotz der Tatsache, dass die Erkundung von Höhlen und die Idee, tatsächlich Höhlenforschung zu betreiben, eines der wenigen Dinge im Leben ist, die mich wirklich erschrecken, hat es Mossmouths Plattformer geschafft, genau dieses Konzept sehr unterhaltsam und überhaupt nicht beängstigend zu gestalten. In naher Zukunft wird der Entwickler von Curious Expedition Maschinen-Mensch die Spelunky -Formel ausprobieren, außer mit dem zusätzlichen Geschmack, sie mit einem kleinen Oddworld -Twist zu versehen. Das Endprodukt ist ein vielversprechendes kooperatives Roguelike namens Mother Machine, ein Spiel, in dem du als Chaos-Gremlin gefährliche und weitläufige Höhlensysteme erkunden musst. Ja, eine ziemlich einzigartige Prämisse, richtig.

Mother Machine spielt komplett aus einer Seitenperspektive, was es zu einem 2D-Erlebnis macht, wenn auch mit 3D-Hintergründen und dergleichen. Das Ziel ist es, als Einheit zu arbeiten und die spielbaren Fähigkeiten der Chaos-Gremlins und natürlichen Fähigkeiten zu nutzen, um zu springen, zu klettern und alle Bedrohungen zu bekämpfen, die sich ihnen in den Weg stellen, alles als Teil der Bemühungen, den Endpunkt der Dungeon-Höhle zu erreichen und die anstehende Mission zu erfüllen. Es mag einfach erscheinen, und mechanisch gesehen scheint es auch so zu sein, aber in der Praxis gibt es viele Hindernisse und Probleme, die Ihr Leben noch viel schwieriger machen werden.

Jedes Level ist so gestaltet, dass die Vertikalität ein massiver Faktor zu sein scheint. Das bedeutet, dass du an Lianen hochklettern und schwingen, auf Äste und anderes organisches Material springen und alternative Lösungen finden musst, wie z. B. das Festhalten an schwebenden und aufsteigenden Ballons, um sonst unzugängliche Orte zu erreichen. Hinzu kommt, dass du gefährlichen und giftigen Tümpeln ausweichen musst, enormen Drops, die deinen Abenteuern ein schnelles Ende setzen, und Feinden, die dir schnell den Tag verderben, wenn du dich entscheidest, alleine gegen sie zu kämpfen, und du kannst sehen, dass Mother Machine ein ziemlich brutales Spiel ist, das am besten in Gesellschaft von Freunden zu bewältigen ist.

Zum Glück kannst du mit dem kooperativen Drop-in- und Drop-out-System ein paar Verbündete mit auf die Reise nehmen. Ihr könnt diese Gruppenarbeit dann auch nutzen, um eine Teampräsenz zu entwickeln, die miteinander zusammenarbeitet, indem ihr zum Beispiel einen Verbündeten eine klebrige Fähigkeit auswählen lasst, die es jedem ermöglicht, leicht an sonst unkletterbaren Oberflächen hochzuklettern und eine vorübergehende Spur zu hinterlassen, der auch Verbündete folgen können. Ein anderer Freund könnte dann den Heilfurz auswählen, um alle Kampfnarben zu korrigieren, während eine andere Person den Bauchrülpser greift, um herannahende Bedrohungen zurückzustoßen oder vielleicht einen Verbündeten über eine große Lücke zu katapultieren. Die Teamarbeit scheint wirklich eines der stärksten Elemente von Mother Machine zu sein.

Aber ich glaube nicht, dass es sein stärkstes Merkmal ist. Ich denke eher, dass dies für die prozedural generierten Levels gilt, was bedeutet, dass keine zwei Levels gleich sind. Selbst wenn du also denkst, dass du alle Geheimnisse in einem Level entdeckt und den besten Weg gefunden hast, um die Plattform-Herausforderungen zu meistern, indem du Wurf-Light Fruits verwendest, um deinen Weg auf dem Weg zu erhellen, könnte das nächste Mal, wenn du dieses Level erneut besuchst, völlig neue Herausforderungen mit sich bringen.

Bei einem prozeduralen Design wie diesem denke ich jedoch, dass es auf Kosten einer sinnvollen Erzählung gehen könnte, da es an dieser Front nicht viel zu geben scheint, worüber man reiten könnte. Im Wesentlichen besteht die Idee von Mother Machine darin, dass eine künstliche Intelligenz, nachdem sie auf einem isolierten Planeten zurückgelassen wurde, um die Alltäglichkeit aufzubrechen, ihre eigene Sicht auf das Leben erschafft - die Chaos-Gremlins -, die sich mit zunehmender Intelligenz weiter in die Dunkelheit des Planeten vorwagen, um seine Geheimnisse und die wahren Motivationen der KI-Mutter zu enträtseln. Es gibt definitiv Geheimnisse und Potenzial, aber die Frage ist, ob es durch die Verwendung von prozedural generierten Levels sinnvoll vermittelt wird.

Was Mother Machine in seinen Levels zu bieten hat, ist eine Sammelmechanik, die die Spieler auffordert, Kristalle in jedem Level zu finden und zu sammeln, um verschlossene Türen zu öffnen und Zugang zu weiteren Bereichen zu erhalten. Es verleiht dem Spiel das zusätzliche Flair und die zusätzliche Tiefe, die sonst in den rudimentäreren Plattformern fehlen würde, die erforderlich sind, um einfach das Ende eines Levels zu erreichen.

Obwohl ich nur einen Ausschnitt von Mother Machine in Aktion gesehen habe, ist es klar, dass dieses Spiel das Potenzial hat, ein kooperatives Juwel zu sein. Es gibt eine einzigartige Prämisse, die mit unterhaltsamen und einfachen Mechaniken kombiniert wird, und spielt in einer Welt voller Geheimnisse, die darauf warten, gelöst zu werden. Ob dies ausreichen wird, um die Spieler nach ein paar Stunden zu fesseln und für mehr zurückzukommen, werden wir Anfang 2025 herausfinden, wenn das Spiel auf PC und Konsolen erscheint.