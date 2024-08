Moth Kubit ist ein surreales RPG im Stil von Undertale, das nächstes Jahr für PC und Nintendo Switch erscheint

Das Beste daran, in diesem Goldenen Zeitalter der kleinen, unabhängigen Entwicklung zu leben, ist, dass, egal was man sich ausdenkt, es mit ziemlicher Sicherheit ein Spiel darüber gibt (oder geben wird). Und was die surrealen Geschichten betrifft, so wurde Moth Kubit gerade auf der Nintendo Indie World vorgestellt.

In Moth Kubit bist du eine Motte, die in einem großen Unternehmen arbeitet und gerade eine Beförderung erhalten hat. Alles scheint gut zu laufen, aber dann taucht etwas auf, das sich "The Final Process" nennt und die Existenz der Welt und, was noch schlimmer scheint, die Profite des Unternehmens bedroht. Wird es Moth Kubit gelingen, sein Unternehmen und damit die ganze Welt zu retten?

Spaß beiseite, dieses RPG scheint einige gute Ideen von anderen großen Indie-Namen der letzten Jahre übernommen zu haben, wie z.B. Undertale. Das zeigt sich an den sehr unterschiedlichen Zwischensequenzen und "Minispielen", die wir im Trailer gesehen haben, den ihr euch unten ansehen könnt. Sogar die Entwickler erkennen ihren Einfluss und den von Disco Elysium an.

Moth Kubit wurde für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch und PC im Jahr 2025 bestätigt.