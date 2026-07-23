HQ

Die Welt des Virtual-Reality-Gamings hat immer am Rand meines Horizonts gehangen: nah genug, um es sich vorzustellen, aber gerade völlig unerreichbar. Headsets sind nicht nur recht teuer – günstige Optionen wie das Meta Quest 3S kosten über 300 Pfund – sondern die Setups bringen auch viele physische Hürden mit sich, und man braucht oft einen ziemlich leistungsstarken PC, um die neuesten Spiele laufen zu können. Ich glaube nicht, dass wir davon entfernt sind, dass diese Probleme abnehmen, aber sie ist für mich momentan einfach nicht zugänglich.

Auch wenn ich vielleicht noch nicht so bereit bin, auf den VR-Hype aufzuspringen, haben die Moss-Spiele den Plattformer-Fan in mir schon immer fasziniert. Nach Jahren, in denen beide Teile dieser Serie nur noch auf VR-Headsets erhältlich waren, bietet Moss: The Forgotten Relic endlich die Möglichkeit, Book I und II gemeinsam auf allen modernen Plattformen zu spielen. Obwohl offensichtlich ist, dass diese Spiele im Originalformat am besten funktionieren, freue ich mich sagen zu können, dass The Forgotten Relic dennoch eine großartige Möglichkeit ist, diese großartige Geschichte zu erleben.

HQ

Ich war sofort von Moss' Protagonist, Quill, begeistert. Diese heldenhafte kleine Maus hat so viel Persönlichkeit in allem, von ihren ausdrucksstarken Animationen bis zu den Quietschen und Keuchen, die sie als Reaktion auf die weite und weite Welt um sie herum von sich gibt. Der Kunststil verbindet Realismus und Fantasie in perfekter Harmonie mit wirklich atemberaubenden Umgebungen, die ein erhabenes Maßstabsgefühl vermitteln. Jeder Raum fühlt sich an wie ein Kinderspielgerät, das zum Leben erweckt wurde, wobei du, der Spieler, sein großer Designer, Objekte mit der Kraft des Glasrelikts bewegen, das dich und Quill verbunden hält.

Werbung:

Die Handlung ist recht einfach, wobei die Erzählweise des Spiels stärker darauf ausgerichtet ist, eine Verbindung zwischen dem Spieler und Quill aufzubauen, während sie sich von dem ängstlichen kleinen Mädchen, das wir zum ersten Mal treffen, zur mutigen, entschlossenen Heldin ihrer Welt entwickelt. Die Reise gemeinsam mit ihr auf diese Weise zu erleben, unterstreicht die mühsame Suche, die ihr beide unternehmt, und ermöglicht es dir, die Last, die sie trägt, und den Verlust, den sie erlebt, wirklich zu spüren. Das macht jeden herzerwärmenden Moment oder großen Meilenstein, den ihr gemeinsam erreicht, umso befriedigender, wobei Quill oft feiert, indem er dir ein High-Five gibt oder in einen kleinen Tanz ausbricht.

Solche Szenen waren absolut niedlich, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie mit einem VR-Headset noch mehr genossen hätte. Ich fühlte am Ende von The Forgotten Relic immer noch eine sehr starke Verbindung zu Quill und war am Boden zerstört, als es Zeit war, sie endlich zu verabschieden. Aber das zusätzliche Maß an Immersion und Greifbarkeit, das Virtual Reality bieten kann, hätte das Erlebnis umso angenehmer und emotionaler gemacht.

Werbung:

Das war nicht die einzige Einschränkung, die ich beim Spielen von Moss auf diese Weise gespürt habe, besonders im Vergleich zu Clips der Originalspiele. Das Spielen in VR bietet einen vollständigen Panoramablick auf jeden Raum, sodass du dich umdrehen und jedes Rätsel aus der Vogelperspektive sehen kannst. Ohne dieses Mobilitätsniveau, das mit einem Controller möglich ist, nutzt The Forgotten Relic verschiedene Kamerawinkel in jedem Bereich, um den Fokus auf den aktuellen Abschnitt zu lenken. Aber da sich manche dieser Rätsel so weit erstrecken können, vergisst man leicht genau, worauf man vor einer Minute hingearbeitet hat. Es ist nichts Bedeutendes, aber The Forgotten Relic hat hier und da ein paar Momente, die einen wünschen lassen, man würde es im Originalformat spielen.

Das Spiel ist in diesen Puzzle-Plattformer-Momenten jedoch absolut am besten. Einige davon sind wirklich gute Denksportaufgaben, mit vielen beweglichen Teilen und Fähigkeiten zur Verfügung, die du aneinanderreihen musst, um einen Raum zu räumen oder einen Schlüssel zu bekommen. Deine Rolle als Leser besteht darin, Plattformen zu verschieben und massive Puzzleteile zu bewegen, die Quills winzige Arme nicht können, um ihr den Weg freizumachen, um sich durch Bereiche zu bewegen. Es leistet viel wichtige Arbeit, um die Beziehung zwischen dir und Quill weiter aufzubauen, da sie ständig voneinander abhängig sind, um voranzukommen. Buch II erweitert dies massiv, indem es Quill neue Werkzeuge und Moves bietet, darunter ein Wandklettern und einen Dash, was die Möglichkeiten für neue Puzzle-Plattform-Probleme erweitert.

Wenn man diese Rätsel nicht löst, unterbricht Moss das Ganze mit gelegentlichen Kämpfen. Diese sind in Ordnung und ziemlich einfach: Ausweichen, wenn ein Gegner angreift, und ansonsten mit dem Schwert zerschneiden. Beide Bücher werfen dir ab und zu einen Bosskampf entgegen, und genau hier glänzt der Kampf wirklich, meist mit einer Vielzahl von Puzzleelementen, die die erlernten Fähigkeiten vor dem Test einsetzen. Aber bei den üblichen Gegnerbegegnungen passiert nicht viel, obwohl sie selten lang genug sind, um mich wirklich zu ärgern. Auch hier legt Buch II ein Tempo mit ein paar neuen Waffen auf, wobei das Wechseln zwischen ihnen eher eine Frage der Effizienz als der Notwendigkeit ist.

Abgesehen davon und dem ständigen Laden zwischen den Räumen habe ich wirklich nicht viel Negatives über Moss: The Forgotten Relic zu sagen. Die Rätsel sind großartig, die Umgebungen atemberaubend, und die Maus gibt dir Umarmungen, High-Fives und Tänze. Was willst du mehr? Nachdem ich die letzte Seite des Buches umgeblättert habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich eine großartige Zeit mit Moss hatte und eines Tages gerne in seine Welt zurückkehren würde – sei es durch die Kraft eines VR-Headsets oder durch einen dritten Teil einer möglichen spektakulären Trilogie.