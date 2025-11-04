Moskau sagt, dass die Ukraine russische petrochemische Fabrik in Baschkortostan mit Drohnenangriff angreift

HQ

Ein ukrainischer Drohnenangriff beschädigte die Sterlitamak Petrochemieanlage tief in der russischen Region Baschkortostan, teilten die regionalen Behörden am Dienstag mit, was einen der am weitesten entfernten Angriffe Kiews seit Beginn des Krieges darstellt.

Der nächtliche Angriff verursachte einen teilweisen Einsturz einer Wasseraufbereitungsanlage in der Anlage, die etwa 1.500 km (932 Meilen) von der ukrainischen Grenze entfernt im Uralgebirge liegt, aber es gab keine Verletzten unter den fünf Arbeitern auf der Baustelle, nach Angaben der Stadtverwaltung.

Der Regionalführer von Baschkortostan Radiy Khabirov sagte, dass der Betrieb in der Anlage ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde und dass beide Drohnen zerstört wurden.

Russland meldet den Abschuss von insgesamt 85 Drohnen

In ihrem täglichen Update teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass seine Luftabwehr über Nacht 83 weitere Drohnen in sieben anderen Regionen abgeschossen hat, zusätzlich zu den beiden, die über Baschkortostan abgefangen wurden.

Es gab keinen unmittelbaren Kommentar aus Kiew, aber die ukrainischen Streitkräfte haben in letzter Zeit Langstrecken-Drohnen- und Raketenangriffe auf russische Ölraffinerien, Depots und Logistikzentren intensiviert, die Moskaus Kriegsanstrengungen unterstützen.

Während Russland die Angriffe als terroristische Akte einstuft, beharrt die Ukraine darauf, dass es sich um legitime Akte der Selbstverteidigung in dem Krieg handelt, der mit der groß angelegten Invasion Russlands im Februar 2022 begann.