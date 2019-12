You watching Werben

Es muss eine Alternative für dieses Konzept geben. Irgendetwas muss doch helfen.

Aufwachen. Alarm ausschalten. Aufstehen. Zähne putzen. Haare machen. Anziehen. Geh zur Arbeit. Mittag essen. Wieder nach Hause. Schlafen. Aufwachen.

Schau auf das Telefon. Eine neue Nachricht von der HR-Abteilung. Sie mahnen unsere Unpünktlichkeit ab. Kommen wir weiterhin zu spät zur Arbeit, droht eine Verletzung unseres Arbeitsvertrags. Möglicherweise wird geprüft, ob ein Grund zur Kündigung besteht.

Aufwachen. Aufstehen. Der Wecker klingelt immer noch. Verdammt, schalt' doch endlich den Alarm aus. Putz die Zähne. Anziehen. Zur Arbeit pendeln. Zu Mittag essen. Nach Hause gehen. Schlafen.

Spiel im Zug Blip Blop, das lenkt uns vorübergehend von dieser leidigen Existenz ab. Nur noch ein paar Ebenen, dann wir unser Status für einen zusätzlichen Bonus wieder zurückgesetzt.

Aufwachen. Schalte den Alarm aus. Komm aus dem Bett. Aufstehen. Komm schon. Mach dich an die Arbeit. Verbringe acht Stunden im Büro. Nach Hause pendeln. Essen? Schlafen.

Du wünschst dir, mehr Mut zu haben und etwas Neues auszuprobieren? Jetzt ist die Pause jedenfalls erst mal wieder vorbei.

Es muss eine Alternative für dieses Konzept geben. Etwas, mit der man die Monotonie des Alltags durchbricht. Aber wir müssen Rechnungen bezahlen, die Wohnung und unsere Ausgaben decken. Ohne Gehaltskürzung werden wir das Berufsfeld nicht wechseln können und schon jetzt drückt es an einigen Stellen. Es ist ohnehin nicht so, dass es in unserem Fachgebiet offene Stellen gäbe.

Aufwachen. Alarm ausschalten. Der Raum dreht sich schon wieder. Schlepp dich ins Badezimmer. Putz dir die Zähne. In der Spüle schwimmt ein Goldfisch. Großartig, jetzt halluzinierst du. Eine Therapie können wir uns derzeit nicht leisten. Das wird schon wieder, wenn wir es einfach ausblenden. Auf zur Arbeit. Pendeln. Nach Hause gehen. Schlafen.

Dem Schmetterling mit den Augen durch die Straße zu folgen ist eine schöne kleine Pause von der Realität, aber sie hält nicht lange an. Du wünschst dir, mehr Mut zu haben und etwas Neues auszuprobieren? Jetzt ist die Pause jedenfalls erst mal wieder vorbei. Die Realität ist am Zug. Wir haben in letzter Zeit mehr Obdachlose gesehen. Traurig.

Aufwachen. Ein Bad nehmen. Sprich nicht mit dem Goldfisch. Hör einfach auf, ihm zuzuhören.

Mosaic ist eine dystopische Erfahrung im Endstadium des Kapitalismus.

Mosaic ist der neue Titel des norwegischen Studios Krillbite (Among the Sleep). Das Team hat hart gearbeitet und das Universum ihres erfolgreichen Debüttitels ausgebaut, was sie zur Schaffung der wundervollen Homepage der Mosaic Corporation führte. Darüber hinaus hat das Team kürzlich das Spiel Blip Blop für iOS und Android veröffentlicht und wir müssen zugeben, dass wir das Game länger gespielt haben, als Mosaic (dafür haben wir jedoch einen Krillbite-Mitarbeiter getroffen, der das 1100. Level erreicht hat). Obwohl es Spaß macht, auf dem Handy zu blippen und zu bloppen, hat das Spiel natürlich seine Grenzen.

Mosaic ist eine dystopische Erfahrung im Endstadium des Kapitalismus. Wir arbeiten für die zuvor erwähnte Mosaic Corporation und wir versuchen verzweifelt, einen Ausweg aus diesem Käfig zu finden, den wir selbst um unsere eigene Existenz herum aufgebaut haben. Das Spiel ist mit seinen fünf Kapiteln insgesamt relativ kurz und wir werden in diesem Test nicht zu viel von der eigentlichen Geschichte spoilern. Wir werden jedoch sagen, dass Mosaic auf vielfältige Art und Weise die Bedürfnisse und Nöte des Alltäglichen darstellt. Der Titel ist wirklich unglaublich anstrengend, bitte beachtet das, falls ihr überlegt, diese ansonsten sehr zum Nachdenken anregende, interaktive Erfahrung auszuprobieren.

Der Titel ist wirklich unglaublich anstrengend, bitte beachtet das, falls ihr selbst einen Blick riskieren wollt.