Morte ist ein italienischer Operator in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone

Sergio "Morte" Sulla übernimmt die Merkmale und das Aussehen des italienischen Künstlers Fabio Rovazzi, doch er ist eigentlich ein erfahrener, virtueller Soldat aus Call of Duty, der im Wilden Westen liebt. Aufgewachsen in Salerno, einer Stadt in Süditalien, trat Morte mit 18 Jahren in die Armee ein und machte sich anschließend auf den Weg in das legendäre italienische Fallschirmregiment Col Moschin. Nun wurde er ausgewählt, sich Warcom anzuschließen - wo er der Koalitionsfraktion beitritt. Neben Fabio Rovazzis Gesicht und der Uniform der italienischen Spezialeinheiten ist Morte im Grunde eine Parodie eines Spaghetti-Westerns. Der Operator wird noch heute sowohl in Call of Duty: Modern Warfare als auch in Call of Duty: Warzone verfügbar sein.