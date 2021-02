Mortall Shell pellt sich kommende Woche aus Xbox-Series- und PS5-Hülle

You're watching Werben

Cold Symmetry möchte ihr Soulslike Mortal Shell nächste Woche auf den aktuellen Konsolen neu veröffentlichen. Das Spiel erhält am 4. März eine „komplett überarbeitete" Fassung für Playstation 5 und Xbox-Series-Geräte, die von hochauflösenden Texturen und geschmeidigerer Bildrate profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf den stärkeren Modellen läuft das Spiel wohl bei 60 Bildern pro Sekunde, nur die Series S könne das Spiel lediglich bei 30 fps abspielen. Laut dem Entwickler seien alle Current-Gen-Geräte in der Lage, 4K-Grafiken wiederzugeben. Die Dualsense-Funktionen des neuen Playstation-Controllers werden ebenfalls unterstützt. Diese neue Enhanced Edition kostet 30 Euro und wer das Spiel bereits auf PS4/Xbox One besitzt, darf die Updates gratis austesten.