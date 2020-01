Mortal-Kombat-Sammlung in Online-Bewertung der PEGI entdeckt

Mortal Kombat 11 hat sich seit dem letzten Jahr gut entwickelt und für manch einen aktiven Spieler zu einem echten Liebling gemausert. Der aktuelle Ableger des langjährigen Franchise scheint in absehbarer Zukunft Unterstützung von den alten Klassikern zu erhalten, denn die PEGI konnte etwas namens "Mortal Kombat Kollection Online" durchleuchten. Das Paket ist für Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One gelistet und die Beschreibung lautet wie folgt: "Mortal Kombat Kollection Online ist die ursprüngliche Mortal-Kombat-Trilogie, die Mortal-Kombat-Fans schon immer wollten. Verbesserte Grafik, Gameplay und Online-Funktionen bieten ein unglaubliches Erlebnis, das die Klassiker wiederbelebt." Was schauen, was wir uns darunter vorstellen dürfen.

