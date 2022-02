Mortal-Kombat-Director kommentiert Gerüchte zum nächsten Spiel des Studios

HQ

Lange Zeit arbeitete das Entwicklerteam von Netherrealm abwechselnd entweder an Mortal Kombat oder an der Injustice-Reihe. Jüngste Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass das Studio diesen Kreislauf durchbrochen hat, denn während es langsam Zeit für Injustice 3 werden sollte, sehen wir vermehrt Hinweise, die in Richtung Mortal Kombat 12 schielen. Laut dem Studiomanager Ed Boon mache diese Trennung sehr viel Sinn:

„Ich kann sagen, dass wir zehn Jahre lang Mortal Kombat und Injustice, Mortal Kombat and Injustice veröffentlicht haben", kommentierte der Entwickler in einem Interview mit Game Informer. "Als wir dieses Muster durchbrachen, gab es viele Spekulationen darüber, was wir als nächstes tun würden. Ich kann euch sagen, dass es einen Grund dafür gibt, und wenn wir unser nächstes Spiel ankündigen, dann wird es viel mehr Sinn ergeben. An diesem Punkt bekomme ich [jedoch] eine Menge Ärger, wenn ich noch etwas sage."

Was mit der Injustice-Serie in Zukunft passieren wird, ist derzeit nicht bekannt.