Mortal Shell öffnet Beta für alle

Mit Inspirationsquellen wie Dark Souls und Bloodborne ist es kein Wunder, dass viele Spieler in den letzten Tagen sehr daran interessiert waren, sich das neue Projekt vom Entwickler Cold Symmetry anzuschauen. Das Team hat Codes der aktuell stattfindenden Closed Beta von Mortal Shell via Twitch verlost und das scheint äußerst gut angekommen zu sein. "Aufgrund der hohen Nachfrage" haben die Entwickler schlussendlich entschieden, die Beta im Epic Games Store zu veröffentlichen. Selbst wer bislang keinen Code bekommen hat, kann sich auf diese Weise selbst davon überzeugen, ob Mortal Shell ein ernsthafter Herausforderer für die Spiele von From Software ist.

Quelle: Twitter.