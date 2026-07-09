Mortal Shell II erscheint im August auf PC, PS5 und Xbox Series X /S

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Wenn Sie fanden, dass die zweite Augusthälfte schon mit dem Erscheinen von Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 und Gamescom arbeitete – Entwickler Cold Symmetry ergänzt diese Gleichung und verlängert die Launch-Phase weiter.

Das Veröffentlichungsdatum für Mortal Shell II wurde gerade bestätigt, und das Action-RPG-Sequel soll bereits am 20. August für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ja, in knapp sechs Wochen wird das Projekt auf den Markt kommen, die Vorbestellungen sind jetzt geöffnet und ebnen den Weg für Fans, von 72 Stunden "Advanced Access" für eine bestimmte Edition zu profitieren, was den Starttag im Grunde zum 17. August macht.

Darüber hinaus hat Cold Symmetry auch die Preise für Mortal Shell II bekanntgegeben, nämlich dass die Standard Edition die Fans £39,99/€49,99 kosten wird, während die Devout Edition (die mit Advanced Access-Unterstützung) £47,99/€59,99 kostet und außerdem das Obsidian Skin Pack bietet.

Wirst du nächsten Monat ein Exemplar von Mortal Shell II ergattern?