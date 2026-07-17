Mortal Shell II Die PS5-exklusive physische Edition ist ausverkauft, was zeigt, dass die Nachfrage nach Discs weiterhin besteht

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Mortal Shell II Die PS5-exklusive Revered Edition, die eine physische Kopie des Spiels enthält, hat die Nachfrage bei weitem übersteigen, sodass einige Händler bereits ihren gesamten Bestand reserviert haben.

Das klingt nach einer guten Sache für Entwickler Cold Symmetry und Playstack, da das Spiel viel Interesse weckt. Aber für Leute, die die Revered Edition wollten und sie noch nicht kaufen konnten, haben Sie vielleicht Pech. In einem neuen Beitrag auf Twitter/X entschuldigt sich Playstack für die fehlende Verfügbarkeit und sagt, dass es aufgrund der Veröffentlichung des Spiels am 20. August unwahrscheinlich ist, dass vor dem Start weitere physische Kopien verfügbar sein werden.

Außerdem ist es möglich, dass es keinen Nachschub geben wird, da Playstack ebenfalls sagt, dass die Entscheidung außerhalb seiner Hand liegt. "Wir arbeiten mit unserem Vertriebspartner zusammen, um die anhaltende Nachfrage zu überprüfen, und wir werden ein Update geben, sobald wir ihre Entscheidung zu den nächsten Schritten hören. Um klarzustellen: Es gibt keine Garantie für einen Bestandsauffüllplan nach dem Launch, da diese Entscheidung nicht unsere Entscheidung ist", heißt es in dem Beitrag.

Aus den Antworten auf den Tweet geht klar hervor, dass viele Menschen dies als einen starken Moment für physische Spiele sehen, da die Nachfrage nach Mortal Shell II auf einer Disc so groß war, dass das Spiel über einen Monat vor dem Launch aus der physischen PS5-Edition ausverkauft war. Es ist schwer zu sagen, ob die Nachfrage so hoch wäre, wenn es nicht die aktuelle Kontroverse um die Einstellung der Disc-Produktion von Sony gäbe, aber es ist klar, dass die Leute immer noch bereit sind, physische Spiele zu kaufen, wenn sie können.