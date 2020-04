Mortal Shell bringt Souls-Fans durch den Herbst

Aus Angst für einen Aprilscherz gehalten zu werden, haben sich die Entwickler von Cold Symmetry (das sind nur 15 Leute, die seit 2017 an ihrem ersten Spiel arbeiten) erst am späten Abend dazu entschieden, ihr aktuelles Spiel anzukündigen. In Zusammenarbeit mit dem britischen Publisher Playstack hat uns das Team Mortal Shell vorgestellt, ein grafisch aufwändiges Soulslike/Action-Rollenspiel. Angeblich soll das Spiel bereits im 3. Quartal 2020 für die aktuellen Konsolen (Xbox One, PS4) und PC erscheinen.

Dieses Projekt geht aus einem Spiel hervor, das uns bereits im Sommer 2018 begegnete: Dungeonhaven. Aus der offiziellen Beschreibung auf der offiziellen Webseite erfahren wir leider nicht sehr viel, nur dass Mortal Shell wohl ein Ort ist, an dem wir "devoten Jüngern" etwas namens Glandula entreißen, weil ein "Finsterer Vater" das befielt. Das klingt wirklich sehr abgefahren, aber wir müssen natürlich abwarten, inwieweit das alles am Ende im Spiel überhaupt eine Rolle spielt.

Offenbar wird es möglich sein, sich im Verlauf der Geschichte von Mortal Shell eine neue Spielfigur zu suchen. Es klingt jedenfalls so als ob wir uns mindestens einmal eine "Hülle" aussuchen könnten, die mit gewonnener Erfahrung stärker wird. Neben der Möglichkeit Waffen zu verstärken werden wir Gegner im Kampf mit Konter und Magie überwinden können. Interessant ist ansonsten vielleicht noch, dass uns kein vorgegebener Pfad durch das Spiel führen wird. Die verschiedenen Orte sollen wir wohl in beliebiger Reihenfolge aufsuchen können.

You watching Werben

Quelle: AllGamesDelta