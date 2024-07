Mortal Kombat- und Injustice-Entwickler werden als nächstes von Entlassungen betroffen sein

HQ

Gerade wenn man denkt, dass man schon eine Weile nichts mehr von weiteren Entlassungen gehört hat, die die Spieleindustrie betreffen, kommt eine weitere Runde. Dieses Mal ist es NetherRealm Studios, der Schöpfer von Mortal Kombat und Injustice, der seine Mitarbeiterzahl um etwa 50 Personen reduzieren muss.

Insider Gaming stellt fest, dass das gesamte mobile Team entlassen wird, und dass dies durch verschiedene Beiträge auf LinkedIn bestätigt wurde, die von Mitgliedern dieses Teams veröffentlicht wurden, die enthüllten, dass ihr Arbeitsverhältnis mit NetherRealm gekündigt wurde.

Weder NetherRealm noch die Muttergesellschaft Warner Bros. Games haben sich bisher zu diesen Entlassungen geäußert, aber das wird wahrscheinlich bedeuten, dass das Mortal Kombat -Handyspiel in Gefahr ist, abgeschaltet zu werden. Es ist unklar, ob auch die restlichen NetherRealm-Teams betroffen sind.

Diese Entlassungen katapultieren auch die Gesamtzahl der jährlichen Entlassungen in der Videospielindustrie in diesem Jahr auf fast 11.000 Menschen, was weit höher ist als im gesamten Jahr 2023, und wir haben noch über fünf Monate im Jahr.