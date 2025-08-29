Mortal Kombat: Legacy Kollection Vorschau: Ein Liebesbrief an die Kampf-Franchise

Digital Eclipse ist einer der einzigartigeren Entwickler, da er nicht nur eine Reihe von originellen Indie-Titeln erstellt, typischerweise mit einer pixeligen künstlerischen Richtung, sondern auch als Konservierungsspezialisten fungiert und eine authentische Möglichkeit bietet, einige der größten Videospielinnovationen der letzten Jahre zu erleben. Diese Initiative hat zu Llamasoft: The Jeff Minter Story, Atari 50: The Anniversary Collection, Disney Classic Games Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection und unzähligen anderen geführt. Eines der kommenden Projekte, das in dieses Thema passt, ist Mortal Kombat: Legacy Kollection, ein Titel, der im Grunde viele der ursprünglichen Mortal Kombat-Erfahrungen zusammenbringt und sie auf modernen Systemen präsentiert, aber in der Art und Weise, wie sie ursprünglich aussahen und gespielt wurden.

Insgesamt sprechen wir von über 20 Mortal Kombat Spielen, von denen die meisten in den 90er Jahren veröffentlicht wurden. Es gibt bekannte Fan-Favoriten wie Mortal Kombat 2, aber auch obskurere Varianten dieser Spiele und sogar die verdrehten Spin-offs, die nie besonders die Aufmerksamkeit der Fans erregt haben, darunter Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, und jedes von ihnen wird in seiner ursprünglichen Form, seinem Schwierigkeitsgrad und seinem skurrilen Design völlig intakt serviert.

Wenn du dich jemals gefragt hast, wie sich Mortal Kombat im Laufe der Jahre verändert hat, wie sich die Serie auf dem Game Boy, dem Super NES, dem Sega Genesis, dem Game Gear, den Arcade-Automaten und vielem mehr gespielt hat, dann findest du in dieser Sammlung alle Antworten und noch viel mehr. Es ist die ultimative Feier der geliebten Kampfspielserie, ein Liebesbrief an die Marke, der mit einer Menge Material hinter den Kulissen und Schnipseln von NetherRealm angereichert ist, die erforschen, wie diese Titel Realität wurden, und die Charaktere beleuchten, die es nie geschafft haben, die Versionen, die sich nie durchgesetzt haben, und die mythischen Geheimnisse, die so viele in einem Zeitalter ergriffen haben, bevor das Internet jede Spur von Zweifel beseitigte.

Mortal Kombat: Legacy Kollection ist wieder Digital Eclipse von seiner besten Seite. Es ist eine authentische und unterhaltsame Art, die Geschichte der Videospiele zu erleben, wenn auch mit ein paar sehr geschätzten modernen Tough-Ups. Es gibt Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, die jetzt die verschiedenen Moves für jeden Charakter zeigen und sogar, wie man Fatalities ausführt, damit man nicht alles auf Papier notieren oder sich die entsprechenden Eingaben merken muss. Es gibt Möglichkeiten, auf einige der anspruchsvolleren Geheimnisse zuzugreifen, wie das Freischalten von Noob Saibot und den berühmten Kampf gegen Reptile, plus hilfreiche Optimierungen, die einige der anspruchsvolleren Spiele weniger überwältigend machen, wie z. B. ein Tausend-Leben-Schieberegler in Mythologies: Sub-Zero, damit man seinen Controller nicht auf seinen Fernseher werfen will, wenn man stirbt und zum x-ten Mal von vorne anfangen muss, obwohl man den Startbereich nicht verlassen hat. Auch bei diesem Spiel geht es um die authentische Darstellung in Kombination mit tatsächlich hilfreichen Anpassungen, von denen viele durch die Optimierung des jeweiligen Quellcodes der verschiedenen Spiele vorgenommen wurden, was bedeutet, dass es sich, obwohl verändert, immer noch um die Originaltitel handelt, die man spielt.

Mit stundenlangem Dokumentarmaterial und Tonnen von Bildern und Kunstwerken aus der Entstehung und dem Wachstum von Mortal Kombat in den 90er Jahren sowie unzähligen zugegebenermaßen ähnlichen, aber auch einzigartigen Versionen dieser berühmten Spiele zum Spielen entwickelt sich Mortal Kombat: Legacy Kollection zu einer wirklich großartigen Ergänzung für alle, die sich für die Spielegeschichte interessieren und dafür, was vor drei Jahrzehnten zu einem solchen Hit geführt hat. Da viele dieser Spiele heute entweder unzugänglich sind oder in den Annalen der Zeit verloren gegangen sind (oder zumindest waren sie es...), ist es ein Projekt, das man sich nicht entgehen lassen sollte, für Fans von Mortal Kombat, das einfach Digital Eclipse wieder das tut, was es am besten kann.

