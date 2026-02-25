Mortal Kombat II setzt in diesem brandneuen Trailer doppelt auf Action, Humor und Fatalitäten

HQ

Warner Bros legt in diesem neu veröffentlichten Trailer der heiß erwarteten Fortsetzung von Mortal Kombat ein neues Level, und diesmal tritt Johnny Cage ins Rampenlicht.

Wie erwartet ist es gleichermaßen brutale Action und messerscharfen Humor, und dieser neue Trailer gibt uns einen besseren Eindruck davon, was noch kommt – von spektakulären Abschlüssen bis hin zu muskulösen Charakteren in (seien wir ehrlich) ziemlich wunderbar nerdigen Kostümen. Kurz gesagt, es umfasst alles, was wirklich Mortal Kombat ist, und fühlt sich genau richtig an.

Der Film setzt die Geschichte der Krieger von Earthrealm fort, die gezwungen sind, der Bedrohung durch Outworld und dessen Herrscher Shao Kahn gegenüberzutreten. Eine große Premiere wartet Anfang Sommer, und es scheint, als hätten die Kritiker des ersten Films, der oft viel zu ernst für sein eigenes Wohl wirkte, eindeutig gehört worden. Sieh dir unten den neuen Trailer an.

Freust du dich auf Mortal Kombat?