Mortal Kombat Co-Schöpfer liebte die neueste The Last of Us-Episode wirklich

Episode 7, Left Behind, wurde gestern auf HBO Max gestreamt. Wir mochten die Episode sehr, die uns geholfen hat, Ellie besser zu verstehen und uns auch mehr über ihre Hintergrundgeschichte im TV-Serienuniversum zu erfahren.

Eine weitere Person, die die Episode ebenfalls sehr mag, ist Ed Boon. Er ist der berühmte Co-Schöpfer von Mortal Kombat und tatsächlich immer noch der Regisseur für das Franchise mehr als 30 Jahre später. Wenn Sie die Episode gesehen haben, wissen Sie sicherlich, warum er so begeistert war (abgesehen davon, dass es brillant ist). Hier der Tweet, den er vor ein paar Stunden dazu geteilt hat.

Apropos Mortal Kombat, übrigens... Mortal Kombat 12 wurde Ende letzter Woche auf die seltsamste Art und Weise bestätigt, nachdem es monatelang geneckt hatte, was wahrscheinlich ein großer Anti-Höhepunkt für die Entwickler war. Aber zumindest wissen wir, dass es kommt.

Hat dir die neueste The Last of Us-Episode gefallen und was hältst du vom Mortal Kombat II-Segment?