Mortal Kombat 3 offiziell von Warner Bros bestätigt

Ein dritter Mortal Kombat-Film ist offiziell in Arbeit. Etwas, das von Warner und New Line offiziell bestätigt wurde, obwohl die Fortsetzung des vier Jahre alten Reboots noch auf ein Kinodebüt wartet.

Die Nachricht wurde an diesem Wochenende während der NYCC bekannt, als Drehbuchautor Jeremy Slater zusammen mit einigen der Darsteller und der Crew die Bühne betrat und enthüllte, dass er engagiert wurde, um ein neues Drehbuch für einen dritten Film zu schreiben. Ein klares Signal von Warner, dass sie an das Franchise glauben und dass die Zukunft stark ist.

Während der Podiumsdiskussion im NYCC sagte Slater:

"Unsere Freunde von New Line und Warner Bros. sind so glücklich mit diesem Film. Sie sind so aufgeregt. Sie sind so überzeugt, dass eine riesige Fangemeinde darauf wartet, dass sie mich bereits engagiert haben, um mit dem Schreiben des nächsten Teils von Mortal Kombat zu beginnen."

Details sind natürlich spärlich und abgesehen von der Tatsache, dass Slater angeheuert wurde, um ein weiteres Drehbuch zu schreiben, ist sonst wenig bekannt. Hoffentlich bedeutet das noch mehr aufregende Kämpfe in Outworld und noch mehr Charaktere aus der umfangreichen Liste der Serie.

Bist du bereit für eine weitere Runde Mortal Kombat?