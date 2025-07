Mortal Kombat 3 ist zusammen mit dem Spin-off so gut wie bestätigt Wenn alle ins Kino gehen, werden wir in Zukunft Mortal Kombat-Filme in Hülle und Fülle haben.

HQ Mortal Kombat 2 ist noch nicht einmal in die Kinos gekommen, aber Produzent Todd Garner weiß, dass es Pläne für die Zukunft des Franchise gibt, solange der kommende Film in den Kinos erfolgreich ist. Im Gespräch mit dem YouTuber FutureBoyWho2 (via MaxBlizz) sagte Garner, dass "es Pläne für die Zukunft gibt... Wenn wir weitere Filme machen dürfen, hoffentlich läuft dieser gut genug, dann gibt es die Möglichkeit, andere Dinge zu machen; Spin-offs, eine weitere Fortsetzung, um die Geschichte voranzutreiben, verschiedene Charaktere einzuführen und die Charaktere, die wir bereits haben, weiterzuentwickeln." Scorpion, Bi-Han (Noob Saibot) und Kano wurden als einige der Charaktere aufgeführt, die eine tiefere Entwicklung erfahren könnten, wenn das Franchise fortgesetzt würde. Wenn man bedenkt, dass der erste Film, der während der Pandemie veröffentlicht wurde, immer noch ein großer Erfolg war, dass Warner Bros. grünes Licht für eine Fortsetzung gab, hoffen wir, dass die Fortsetzung unter der Leitung von Karl Urban den Blitz zweimal einschlagen kann. Mortal Kombat 2 startet am 24. Oktober in den Kinos.