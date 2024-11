Mortal Kombat 2 Treffer mit schockierender (nicht so schockierender) R-Bewertung

HQ

So sicher wie die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht und die Jahreszeiten nacheinander vorbeiziehen, können wir immer darauf vertrauen, dassMortal Kombat ein Projekt mit der größtmöglichen Reifebewertung getroffen wird. Es überrascht nicht, dass sich dieser Trend mit der Live-Action-Fortsetzung des Films Mortal Kombat 2 im Jahr 2025 erneut fortsetzt, da jetzt die Einstufung für den Film bekannt gegeben wurde, in der wir auch ein wenig darüber erfahren, was uns erwartet.

Gemäß Filmratings.com wird darauf hingewiesen, dass Mortal Kombat 2 ein R-Rating haben wird und der Grund dafür die "starke blutige Gewalt und Blut und Sprache" ist. Im Grunde sieht es so aus, als ob uns wieder ein authentisches Mortal Kombat Erlebnis bevorsteht, wenn dieser Film in fast 11 Monaten am 24. Oktober 2025 erscheint.

Was erhoffst du dir von dem Mortal Kombat 2 Film?