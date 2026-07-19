Mortal Kombat 2 Regisseur spricht über einen möglichen dritten Film: "Warte ab"

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Vor einigen Monaten feierte Mortal Kombat 2 Kinopremiere und erwies sich als mittelmäßiger Erfolg (trotz eines hervorragenden Starts), wenn man die Kinokassen betrachtet. Bis heute hat er knapp 130 Millionen Dollar an Ticketverkäufen generiert, was wahrscheinlich nicht viel für die Zukunft der Serie im Kino bewirkt. Aber es gibt eine Rettung: Viele Filme versuchen heutzutage einen Großteil ihrer Einnahmen von On-Demand- und Heimplattformen zu erzielen, was bedeutet, dass die Zukunft von Mortal Kombat im Kino noch ungewiss ist.

Zu diesem Zweck sprach Regisseur Simon McQuoid kürzlich in einem Interview mit JoBlo über die Zukunft der Filmreihe und darüber, ob es einen dritten Film geben wird. Auch wenn er keine eindeutige Antwort geben wollte, äußerte er, dass eine Entscheidung noch nicht getroffen wurde, da der gesamte "Lebenszyklus" des Films noch nicht ausgelaufen ist.

"Ich denke, der Lebenszyklus dieses Films muss vollständig abgeschlossen sein, bevor offiziell etwas gesagt werden kann. Also würde ich sagen: Wartet ab."

Worüber McQuoid ziemlich lautstark sprach, war die Zukunft von Mortal Kombat insgesamt, wobei der Regisseur erklärte, dass Ed Boon und die Leute bei NetherRealm viele Ideen und Pläne für weitere Kapitel der Saga haben.

"Aus den kleinen Details, die Ed mir erzählt hat, was als Nächstes kommt, ist es sehr spannend, was sie haben. Ich kann nichts verraten – das wäre falsch von mir –, aber was sie sich ausdenken, ist ziemlich aufregend. Ich denke, das nächste, was sie tun, wird ziemlich aufregend sein."

Für mehr zu Mortal Kombat 2 könnt ihr unsere Rezension zum Film hier lesen und außerdem hier zu Boons Teaser von 10+ Filmen gehen und außerdem, gegen wen die Stars hinter Kitana und Jade in der Serie gerne kämpfen würden.