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Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 Premiere nächste Woche auf HBO Max

Es ist seit einem Monat als Video-on-Demand verfügbar, aber jetzt ist es Zeit für Abonnenten, das brutale Turnier zu verfolgen.

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Lust auf übertriebene Gewalt? Nun, wir haben einige spannende Neuigkeiten: HBO Max bekommt diese Woche eine neue Ergänzung in Form der beliebtesten Prügelspiele von Netherrealm Studios. Du hast richtig gehört: Scorpion, Kitana, Liu Kang, Johnny Cage (gespielt von Karl Urban selbst) und alle anderen werden ihre Kämpfe auf dem Streamingdienst fortsetzen, wenn Mortal Kombat 2 hinzugefügt wird.

Am 24. Juli können Sie sich den Film ansehen und sehen, ob Shao Kahn seine hinterhältigen Pläne umsetzt. Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, empfehlen wir unsere Rezension, die Sie hier finden können. Wenn du es schon gesehen hast, teile deine Gedanken im Kommentarbereich und lass andere Gamereactor-Leser wissen, ob die Zeit gut investiert ist oder nicht.

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